Kölsche Tön und Sonnenschein

Merheim (tp). Das Wetter spielte mit beim Sommerfest des Fördervereins Merheimer Karnevalszug. Doch der Veranstalter wäre auch für Regen gerüstet gewesen, denn die Tische und Bänke waren mit einem Zeltdach überspannt. Bei Sonnenschein, Kölsch und Grillgut feierte der Förderverein mit den Bands "De Schluffe" und "Colör". Der Erlös des Festes kommt dem kommenden Merheimer Karnevalszug zugute.

Der Förderverein Merheimer Karnevalszug besteht seit 1979 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Karnevalszug in Merheim zu organisieren und durchzuführen. Bei Festen und Veranstaltungen anderer örtlicher Karnevalsvereine ist der Förderverein unterstützend tätig. Einmal im Jahr kommen zudem die Bewohner des Paul-Krämer-Hauses, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, zum Grillen an das Vereinsheim an der Ostmerheimer Straße.