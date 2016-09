Boote tragen kölsche Namen

Rodenkirchen (ts). Seit 125 Jahren fahren die Boote der Kölner Rudergesellschaft 1891 (KRG) nun schon über den Rhein. Wie könnte man passender feiern als mit einer Rudertour auf dem Rhein? Etwa 100 Ruderer der Vereine des Kölner Regattaverbandes machen sich am 28. August in gelosten Mannschaften auf den Weg vom Wassersportverein Honnef zum Kölner RG 1891.

Im Anschluss an die 40 Kilometer lange Fahrt wird um etwa 15 Uhr im Bootshaus (Uferstraße 16) auf das 125-jährige Bestehen angestoßen. Der Ehrengast dieses Festes ist das neue Familienmitglied der Kölner Rudergesellschaft, "Andreas". Das etwa 11 Meter lange Flussboot aus Österreich wird im Rahmen der Feierlichkeiten getauft, um dann für Wanderfahrten auf dem Rhein eingesetzt zu werden. Ein weiterer Festakt zur Feier des Jubiläums findet am 6. September auf der schwimmenden Gaststätte "Albatros" mit den Mitgliedern des Vereins statt.

Der Taufname des neuen Bootes ist nicht zufällig gewählt worden, sondern bezieht sich auf die große romanische Kirche St. Andreas in der Kölner Altstadt. Seit 25 Jahren ist es bei der Kölner Rudergesellschaft Tradition, dass die Großboote nach den alten Kölner Kirchen benannt werden. "Andreas" ist ein Vierer ohne Steuermann oder Dreier "mit", der rund 100 Kilogramm wiegt. Für die Namen der Rennboote standen Figuren aus dem Kölner Hänneschen-Theater Pate. So zählen "Urjels Palm" und "Speimanes" zu den wertvollsten Stücken der insgesamt 40 Boote. Doch zur Kölner Rudergesellschaft gehören schon lange nicht mehr nur die 110 Ruderer. Zwar machen sie von den etwa 170 Mitgliedern den größten Teil aus, aber auch andere Sportarten sind vertreten. Zu dem großen Gelände gehören zum Beispiel ein Tennisplatz und ein Kraftraum, in der Turnhalle werden Basketball und Gymnastik betrieben.

In den 125 Jahren des Sportvereins gab es auch schwierige Zeiten. Eine kleine Tafel an der Hauswand des Bootshauses erinnert noch an die Wasserstände der Hochwasser in den Jahren 1993 und 1995, die dem Gebäude und den Booten großen Schaden zufügten. Außerdem bedeutete die Umstellung des Schulsystems auf Ganztagsunterricht einen deutlichen Rückgang der jungen Mitglieder, da der Rudersport mit viel Zeitaufwand verbunden ist. Ein Kinder- und Jugendbereich existiert im Verein nahezu nicht mehr, und es stehen eher Aktivitäten wie Wanderfahrten auf dem Programm.