Schmieden und Schlagen

Ossendorf (hub). Beides hat mit Schlagen zu tun. Schmieden und Percussion spielen. Doch ist es beim ersten Hören ungewohnt, dass beides in einem Workshop gemeinsam vermittelt wird.

Beides hat auch mit Andreas "Molino" Müller zu tun.

Er hatte Betriebsschlosser beim Eschweiler Bergbauverein in Alsdorf gelernt und arbeitete anschließend als Geselle in alter Familientradition. 1986 besuchte er bei einem Kunstschmied in Kappeln eine Weiterbildung und machte sich als Kunstschlosser selbstständig. Mit zehn Jahren hatte er bereits die ersten Kontakte zu der Musik und lernte zunächst klassische und Flamenco-Gitarre. Doch sein Beruf sorgte dafür, dass er die Griffe auf der Gitarre nicht mehr umsetzen konnte, und so wechselte er zur Percussion. 1989 studierte er drei Jahre Percussion in Kuba und ab 1996 nochmals fünf Jahre Arrangement und Komposition. Die Aufenthalte finanzierte er sich mit seinem Handwerk.

Heute ist er ein gefragter Künstler und Dozent. Vor sechs Jahren hatte er sich in der Deutzer Werft eine erste Schmiede eingerichtet. Den Standort musste er verlassen und bekam mit viel Glück die Möglichkeit, sich in Fort IIIb (Waldschule Nüssenberger Busch) niederzulassen. Zunächst hieß es, aus den heruntergekommenen Räumen ein Kleinod zu schaffen. In seinem Schmiede-Atelier hat er nun einen Raum zum Schmieden am offenen Feuer, einen Musikraum und eine Küche zur Verfügung.

In den Sommerferien finden hier in Zusammenarbeit mit der Offenen Jazzhausschule auch zwei Ferienfreizeiten im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW statt. Den Anfang machte eine Projektwoche mit 13 Jugendlichen, die das Kinder- und Jugendhaus Boltensternstraße in Niehl besuchen. Gemeinsam mit "Molino" wurden Percussion-Instrumente aus Holz, Plastik und Metall gebaut (zum Beispiel eine Marimbula) und anschließend wurde auch darauf musiziert. Es ist das dritte Projekt mit der Einrichtung Boltensternstraße. Die Jugendlichen nahmen das Projekt begeistert auf und erlebten teilweise auch am eigenen Leib, warum Schutzkleidung sinnvoll ist. Gegen vereinzelte Brandmale half auch die ausgedehnte Verwendung von Kälte-Pads. Mit der Offenen Jazzhausschule arbeitet Müller seit 2003 zusammen. Nebenbei ist er weiterhin als Künstler tätig und schafft Skulpturen, zum Beispiel aus gigantischen Schrauben vom Schrott.