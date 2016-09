Gemeinsam gegen das Vergessen

Bocklemünd (as). "Wir haben mit dem Café 'Kränzchen', einem Angebot für an Demenz erkrankte Menschen aus dem Quartier, in Bocklemünd etwas bewegt. Wir hoffen, dass dies nachhaltig ist", wünschen sich Astrid Näthke, Leiterin SeniorAss Demenz, und Karin Scholze von den gemeinnützigen Sozial-Betrieben-Köln GmbH (SBK).

Vor 18 Monaten startete der SBK in Bocklemünd und Mengenich das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Programm "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz". Ziel des Projekts ist es, in Kooperation mit Kommunen, Vereinen, Kirchengemeinden, Krankenhäusern, Selbsthilfeorganisationen und Ärzten ein Netzwerk von bereits bestehenden, örtlichen Hilfs- und Entlastungsangeboten für an Demenz erkrankte Menschen und deren Familien aufzubauen.

10.000 Euro investierte der Bund in das Bundesmodellprogramm, das den Alltag der Betroffenen und deren Angehörigen dauerhaft verbessern soll. "Das Demenzcafé wird gut angenommen. Seit Januar treffen sich acht Frauen und ein Mann einmal wöchentlich in den Räumen der katholischen Kirchengemeinde Christi Geburt", sagt Projektleiterin Karin Scholze. Das Demenzcafé soll die Nachhaltigkeit des Projekts sichern. Zusätzlich bieten die Sozial-Betriebe alle 14 Tage zu den Öffnungszeiten des Cafés zwischen 14 und 16 Uhr die Möglichkeit einer individuellen Beratung für betroffene Familien. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0221/ 501017 oder www.buergerschaftshausev.de