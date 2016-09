Lachfalten-Therapie

Sülz (pm). Kennengelernt haben sich Stefan Reusch, WDR-Hörern als häufiger Moderator der Sendung SpielArt bekannt, und Ismael Fischmord bei einem Auftritt auf einer offenen Lesebühne. Jetzt touren sie bereits seit zehn Jahren gemeinsam als "die Ableser" durch die gesamte Republik.

Ihre Texte schreiben die beiden "Literatur-Comedians" fast ausschließlich selbst, wobei sich die bisweilen grotesken Szenarios in Fischmords Texten herrlich mit dem etwas trockenen Humor des Radio-Mannes Stefan Reusch ergänzen. Ihr Themenspektrum reicht von Essen über Fußball bis hin zu Leben, Liebe und Tod. Bereits im Januar hatte das Duo Fischmord/ Reusch in den Räumen der KSG, Kölner Seniorengemeinschaft für Sport und Freizeitgestaltung, einen musikalisch-humoristischen Rückblick auf das Jahr 2015 gegeben, so dass der zweite Auftritt schon so etwas wie ein "Heimspiel" war. Durch ein Buch über eine Himalaja-Expedition ließ sich Ismael Fischmord zum ersten Text des Nachmittags, die "Dom-Expedition", inspirieren. Aus der Reihe "Interviews, die so nie gesendet wurden" stammte das fiktive Gespräch mit Stefan Reusch als "Empathie-Weltmeister", das an ebendiesem übergroßen Einfühlungsvermögen humorig scheitert. Auch ein Interview mit Rainer Calmund, vor dessen "Fleischeslust" nicht einmal der eigene Zeh sicher ist, wäre wohl kaum über den Äther gegangen. In einem Text von Ismael Fischmord, der selbst ausgebildeter Krankenpfleger ist, gerät ein Kerngesunder in die Fänge der Gesundheitsindustrie, die für jedes entwickelte Medikament auch die passende Krankheit erfindet. Dabei wollte er doch eigentlich nur wissen, ob es den alten Hausarzt, den er auf Formularen immer angegeben hat, noch gibt... Aktualität kam bei den in seinem Heimatdialekt Hessisch vorgetragenen Überlegungen von Stefan Reusch zum Thema Flüchtlinge ins Spiel. Natürlich durften bei einer Kabarett-Veranstaltung in Köln auch die Kölner Bauskandale nicht unerwähnt bleiben. Um diese in Zukunft zu vermeiden, hatten die beiden Kabarettisten eine ebenso ungewöhnliche wie naheliegende Lösung parat: "Betrunken baut besser!" In der Pause konnten sich die Senioren mit Kaffee und Kuchen oder kühlen Getränken versorgen, und nach einer "zweiten Halbzeit" mit vielen Lachern und Texten zum An- und Aufregen gab es für die beiden "Ableser" nicht nur viel Applaus, sondern auch die Bitte, doch spätestens zum Jahreswechsel wieder vorbeizuschauen. Infos zum Verein und den Kursangeboten, die auch Nichtmitgliedern offenstehen, gibt es unter www.koelner-senioren.de