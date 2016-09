Farbenfrohe Garageneinfahrt

Dünnwald (sf). Das Treppenhaus der Tiefgarageneinfahrt an der Aeltgen-Dünwald-Straße strahlt jetzt farbenfroh: Viele bunte Planeten kreisen durch das Weltall, Sterne leuchten am Horizont. Das Graffiti-Kunstwerk ist im Auftrag der GAG Immobilien AG während eines Ferienprojekts entstanden, zu dem die GAG und der professionelle Künstler Jo Pellenz alle Kinder und Jugendlichen aus der Siedlung eingeladen hatten.

Einige Mädchen und Jungen hatten so viel Spaß an der Mitgestaltung der etwa 100 Quadratmeter großen Wand, dass sie die gesamte Projektwoche lang jeden Tag wiederkamen und unter professioneller Anleitung selbst die Graffiti-Spraydose in die Hand nahmen. Einige von ihnen waren zum ersten Mal bei einem Graffiti-Projekt dabei und übten erst einmal an einer großen Tafel, andere brachten schon etwas Erfahrung mit: Bereits im vergangenen Jahr hatte Pellenz eine Wand der Garageneinfahrt verschönert und vor drei Jahren arbeitete er mit den Kindern und Jugendlichen aus der Siedlung an einem Graffiti-Werk am Leimbachweg.

Wer bei dem Graffiti-Projekt mitmachen wollte, sollte mindestens zwölf Jahre alt sein. Da aber auch viele jüngere Kinder mitmachen wollten, hatten Pellenz und der Kunstpädagoge Emilio Holguin Möller mit Mädchen und Jungen ab acht Jahren auf einer Wandseite Strukturen gestaltet, die einfachere Abläufe erforderten. Dabei hatte auch der achtjährige Adem seinen Spaß, der die Wand mit Sternen verschönerte: "Das fühlt sich gut an", meinte Adem. Wer die einfachen Strukturen beherrschte durfte bei der nächstschwierigeren Stufe die Planeten auf den von Pellenz vorgefertigten Schablonen bunt gestalten.

Mitarbeiter des GAG-Sozialmanagements begleiteten die Aktionswoche und verschafften sich immer wieder einen Überblick über den aktuellen Stand der Arbeiten. "Aktionen wie diese sind sehr wichtig, weil sie dazu beitragen, den Anwohnern die Möglichkeit zu geben, sich mit ihrer Siedlung zu identifizieren. Das hilft, ein Gefühl von Heimat zu entwickeln", sagt Maria Thissen, Mitarbeiterin des GAG-Sozialmanagements.

Im Oktober wird der Platz an der Aeltgen-Dünwald-Straße um eine weitere Attraktion bereichert. Dann wird Jo Pellenz hier selbst entwickelte Stahlskulpturen aufstellen, die ebenfalls von Kindern und Jugendlichen aus der Siedlung unter professioneller Anleitung mit Graffiti verschönert werden dürfen.