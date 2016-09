Viele Attraktionen für große und klein Besucher

Riehl (hh). Nach einem Jahr "Kreativpause" meldet sich das Riehler Sommerfest zurück. Am kommenden Samstag (traditionsgemäß der erste Samstag nach den Sommerferien), also am 27. August, lädt die Riehler Interessengemeinschaft (RIG) alle Bürger des Stadtteils von 11 bis 22 Uhr auf das "Riehler Plätzchen" ein.

Dort warten viele abwechslungsreiche Attraktionen und Angebote auf die großen und kleinen Besucher. Während DJ Axel für die musikalische Begleitung sorgt, können sich die Kinder auf der Hüpfburg, dem Kettenkarussell, der nostalgischen Schiffsschaukel oder der Mini-Eisenbahn vergnügen. Artisten des Zirkuszentrums ZAK haben ihren Besuch ebenso angekündigt wie die Jugendtanzgruppe "Kölsche Greesberger". Wieder dabei sind auch das Zoo-Mobil, der Falkner und das Kasperle-Theater, das bei seiner Premiere vor zwei Jahren hervorragend besucht war. Kinderschminken, eine Tauschbörse von und für Kinder, verschiedene Bastel- und Kreativaktionen der zahlreich vertretenen Riehler Geschäftsleute einschließlich der freikirchlichen Gemeinde und der Bogenschütze "Ritter Johann de Rile" alias Johannes Bollig vervollständigen das Programm. "Wir haben das Fest bewusst auf die Kinder ausgerichtet, doch auch die Eltern und alle anderen Erwachsenen werden ganz bestimmt auf ihre Kosten kommen", verspricht RIG-Vorsitzender Karl-Heinz Lanz.

Natürlich ist auch die vielfältige Verpflegung aller Besucher garantiert, die die Auswahl von Süßem über herzhafte Speisen bis hin zur deftigen Kost haben. Gegen 18 Uhr wird die Auslosung der Tombolapreise, die von ortsansässigen Gewerbetreibenden gespendet wurden, ein besonderer Höhepunkt des Festes sein. Hier warten unter anderem ein Flachbildschirm-TV und ein Profi-Staubsauger als herausragende Gewinne auf die Besucher, die rechtzeitig Tombolalose gekauft haben (Lose sind zudem bereits im Vorfeld des Sommerfestes in vielen Geschäften auf der Stammheimer Straße erhältlich). Mancher Riehler wird vielleicht das Kistenstapeln und die Bühne mit Live-Musik in diesem Jahr vermissen. "Einige Mitglieder wollten das Fest mit weniger Aufwand und geringeren Ausgaben. Dennoch ist es uns gelungen, ein schönes Angebot zusammenzustellen, das nun den Besuchern noch mehr die Gelegenheit zum Klönen und gemütlichem Beisammensein in angenehmer Atmosphäre bietet", ergänzt Lanz. Der Erlös des Sommerfestes wird vollständig in die Anschaffung weiterer Elemente für die Weihnachtsbeleuchtung auf der Stammheimer Straße investiert.