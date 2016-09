Kunstwerk mit nachtaktiven Tieren

Ostheim (sf). Gemeinsam mit rund 25 Kindern aus Ostheim hat die professionelle Wandmalerin Nina Marxen die Wände an einer Garageneinfahrt in Höhe der Ruppiner Straße 14 kunstvoll verschönert. Das von der GAG Immobilien AG initiierte Ferienprojekt lief über zwei Wochen, in denen Marxen und die Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 15 Jahren jeden Tag zum Pinsel gegriffen hatten, um jede Menge Farbe in ihre Siedlung zu bringen.

Nachdem auf diese Weise im vergangenen Jahr am Buchheimer Weg bereits eine Unterwasserwelt entstanden ist, hatte Marxen dieses Mal in Absprache mit der GAG das Thema "Leben in der Luft" für ihre Wandmalerei gewählt. Falken, Möwen und Kraniche wurden von den mitwirkenden Kindern aus der OT Ruppiner Straße fantasievoll ausgearbeitet, auch Schmetterlinge und sogar Pokémon-Figuren wurden in das Kunstwerk integriert. Eine Seite der Garageneinfahrt stellt das Leben in der Luft bei Nacht da: Fledermäuse, Motten und Eulen finden sich hier wieder. Nachdem Marxen die Tiere und Figuren an der Wand mit Kreide vorgezeichnet und die Kinder diese ausgemalt hatten, wurden einige Mädchen und Jungen auch selbst kreativ und gaben mit eigenen Vorzeichnungen selbst Impulse für weitere Tiere. "Das belebt es sehr", freute sich Marxen. Bereits während der Projekttage blieben viele Passanten stehen, um die Entstehung des farbenstarken Kunstwerkes zu verfolgen und das Ergebnis zu bewundern. "Wir haben auch einige der Anwohner in das Projekt einbezogen", berichtet Marxen. Neben den Kindern griffen auch einige Erwachsene zum Pinsel und hatten ebenso wie die Mädchen und Jungen jede Menge Spaß am künstlerischen Schaffen. "Ich bin begeistert und mit dem Engagement aller Mitwirkenden sehr zufrieden", zog Marxen ein rundum positives Fazit zum Abschluss der Projektwoche.