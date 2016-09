Verkehrsversuch ist nun gestartet

Kölner Süden (tau). Verkehr, das ist inzwischen ein schwieriges Thema für alle Kölner Bürger, aber auch für alle Gäste, die sich rund um Köln bewegen müssen. Marode Brücken, veraltete Ampelanlage und eine wachsende Stadt - die Probleme sind vielfältig, Lösungen bleiben dabei Kompromisse.

"Jede Veränderung der bisherigen Verkehrsführung hat immer auch Nachteile", betonte dann auch Klaus Harzendorf, Leiter des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik der Stadt Köln bei der Vorstellung eines neuen Verkehrskonzepts für den Kölner Süden. Dieses wurde vom "Arbeitskreis Marienburg", der Verwaltung und auch Vertretern der Politik entwickelt. "Dabei möchten wir für diese Stadtteile keine Extrawurst, wir sind aber in den letzten Jahren durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in den angrenzenden Bezirken stärker denn je vom Durchgangsverkehr belastet worden", betonte Dr. Harmut Hammer, Vorsitzender des Bürgerverein Bayenthal-Marienburg e.V. und Mitglied des Marienburger Arbeitskreises. Die neuen Regelungen wurden bereits 2014 entwickelt, nach dem langen Weg durch die entsprechenden Ausschüsse sollen die Änderungen nun ab dem 15. September für ein Jahr gelten. "Wir werden die Erfahrungen laufend auswerten, gegebenenfalls auch Änderungen vornehmen", betonte Angela Stolte-Neumann, Leiterin der gemeinsamen Arbeitsgruppe.

Mit der neuen Verkehrsführung will man den Durchgangsverkehr mindern, gleichzeitig aber auch die Erreichbarkeit der Stadtviertel verbessern. Die Maßnahmen werden in den kommenden Wochen durch Informationen an die umliegenden Haushalte und Schilder, die noch im August aufgestellt werden, publik gemacht. Ein Teil des Verkehrs wird nach der neuen Regelung auf die bereits jetzt stark belasteten übergeordneten Straßen Militärringstraße, Bonner Straße, Schönhauser Straße und Gustav-Heinemann-Ufer verlagert werden. "Dies nehmen wir zugunsten der Anwohner in Kauf - wir müssen dann beobachten, wie sich die Situation insgesamt weiterentwickelt", gab Harzendorf an. Ziel der neuen Verkehrsführung ist die Reduzierung der Durchgangsverkehre auf den von Süden nach Norden verlaufenden Strecken Konrad-Adenauer-Straße, Leyboldstraße, Pferdmengesstraße, Goltsteinstraße sowie Schillingsrotter Weg, Schillingsrotter Platz, Am Südpark. Mit der Maßnahme sollen die beide Stadtteile vor zusätzlichem Verkehr geschützt werden, der durch die Baumaßnahmen auf der Bonner Straße im Zusammenhang mit dem Projekt "3. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn" bereits jetzt von den Planern erwartet wird.

Folgende Strecken ändern sich:

Vom Bayenthalgürtel wird eine Linksabbiegemöglichkeit in die Goltsteinstraße geschaffen. Auf der Konrad-Adenauer-Straße wird kurz vor dem Knotenpunkt Militärringstraße/ Leyboldstraße die Spuraufteilung geändert.

Die Einfahrt von der Militärringstraße in den Schillingsrotter Weg wird gesperrt, Radfahrer dürfen weiter durchfahren. Von der Leyboldstraße und vom Schillingsrotter Weg darf künftig nur nach rechts auf die Militärringstraße abgebogen werden. Von der Lindenallee dürfen Autofahrer künftig nur nach rechts auf die Bonner Straße abbiegen. Auf der Straße Am Südpark wird (von der Pferdmengesstraße kommend) die Weiterfahrt in Richtung Süden in Höhe der Hausnummer 17 gesperrt.