Ferienspaß für Flüchtlingskinder

Ostheim (sf). Auf dem Außengelände der Flüchtlingsunterkunft Hardtgenbuscher Kirchweg sind mehrere Spielstationen aufgebaut. Knapp 200 Kinder können es kaum erwarten, den Parcours zu bewältigen und sind schon sehr gespannt, was hier auf sie wartet:

Beim Ringwerfen und Becherwurf sind Treffsicherheit gefragt, beim Stelzenlauf oder Seilspringen ist Geschicklichkeit gefordert. Zwei Wochen lang ist das Jugendrotkreuz (JRK) jeden Nachmittag bei den Kindern auf dem Gelände gewesen. Zum Abschluss der Ferienaktion hatte das JRK zu einer großen Olympiade eingeladen. Die Notunterkunft am Hardtgenbuscher Kirchweg war eine von insgesamt vier Einrichtungen für Flüchtlingsfamilien, die das JRK innerhalb von zwei Wochen der Sommerferien besucht hatte. Auch in Rodenkirchen, Bickendorf und Weiden war das aus fünf festen Mitarbeitern und acht ehrenamtlichen Helfern bestehende Team des JRK vor Ort gewesen. Nachdem es bereits sechs Jahre Ferienangebote für Flüchtlingskinder in Wohnheimen und anderen Einrichtungen angeboten hatte, ist das JRK in diesem Sommer erstmals auch in Notaufnahmen gegangen. In den fünf Leichtbauhallen in Ostheim sind knapp 200 der insgesamt 500 untergebrachten Personen Kinder.

Auch wenn die meisten von ihnen kaum oder gar kein Wort Deutsch sprechen und große Sprachbarrieren zu überwinden sind, läuft das Zusammenspiel zwischen ihnen und den Spielleitern sehr gut. "Wir merken, dass es mit der Sprache noch etwas schwierig ist, deshalb bieten wir ein niederschwelliges Programm an", sagt Heike Resch vom JRK. Dazu zählen auch Bastelangebote, bei denen viele Mädchen und Jungen ihre Kreativität unter Beweis stellen und erstaunlich schnell Grundbegriffe wie "Kleber bitte" oder "Schere bitte" lernen. "Es macht Spaß zu sehen, wie schnell die Kinder lernen", sagt Resch. Zur Belohnung bekamen alle Mädchen und Jungen nach Abschluss der Olympiade eine vom JRK selbst gebastelte Medaille überreicht.