Verbessern und verbreitern

Porz (kg). "Die Situation auf dem Leinpfad wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Der Querschnitt reicht nicht mehr aus, um den Anforderungen von Radfahrern, Fußgängern und Hundebesitzern gerecht zu werden. An den letzten Wochenenden war zu beobachten, dass die benötigte Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer nicht mehr gesichert ist", erklären SPD-Fraktionschef Dr. Simon Bujanowksi und Fraktionsvize Lutz Tempel.

Der asphaltierte Weg am Rhein wird besonders gern an Wochenenden und an schönen Tagen gewählt. Radfahrer nutzen ihn bevorzugt als Arbeitsweg von und nach Köln. Die Bezirksvertretung Porz hat bereits mehrfach Beschlüsse formuliert und gefasst, um den Leinpfad auf Porzer Stadtgebiet zu ertüchtigen. In der Vergangenheit wurden größere Abschnitte zwischen Westhoven und Porz-Mitte erneuert, doch in Teilstücken, in denen früher größere Verwerfungen durch Wurzeln entstanden, wellt sich der Asphalt erneut. An der Breite des Weges wurde jedoch nichts geändert. Nun wurde das Amt für Straßen und Verkehrstechnik mit der Ertüchtigung zwischen Westhoven und Zündorf beauftragt, nach Möglichkeit soll eine Verbreiterung auf vier Meter erfolgen. Zudem soll geprüft werden, ob der Radverkehr über das Friedrich-Ebert-Ufer geführt kann, und es soll darauf geachtet werden, den Radverkehr um den Markt an der Groov zu leiten. Teilweise sieht das die Beschilderung an der Freizeitinsel bereits vor. Es soll eine durchgängige und gut ausgeschilderte Wegeführung eingerichtet werden.