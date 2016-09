Sanierung abgeschlossen

Rath (tp). Es ist nicht immer leicht zu verstehen, wenn eine Kirche saniert wurde, weil man sich denkt, was sollen diese ästhetischen Schönheitsoperationen an antiken Bauwerken. Doch dabei verkennt man, dass auch unwiederbringliche Bausubstanz gesichert werden muss.

Dass das im Fall der Sanierung der Corneliuskirche der Fall war, steht außer Frage, denn hier ging es auch um Sanierung des Daches und der maroden Heizung, was im Falle eines Nichteingreifens zu einem Innenklima in der Kirche geführt hätte, das das Mauerwerk als bauliche Substanz hätte angegriffen können. So entscheidet auch das Bistum, wenn es Mittel bereitstellt. Es gibt nur etwas für die reine Substanzerhaltung. Für Schönheitsoperationen bleibt die Gemeinde diejenige, die das Ganze finanzieren muss. Insofern gab es auch einige Schönheitsreparaturen bei der Sanierung der Corneliuskirche.

Es wurde eine Leinwand installiert, der Tabernakel wurde restauriert und es gab neues Licht. Aber auch das alles ist kein Prestigeobjekt, sondern kommt den Gläubigen, die den Weg in die Corneliuskirche finden, dahingehend entgegen, dass die Bedürfnisse der Gläubigen an adäquater Kommunikation befriedigt werden. Letztendlich muss man sagen, dass seit 25 Jahren keine Maßnahmen mehr an der Corneliuskirche vollbracht wurden. Insofern ist es verständlich, dass man jetzt nach all diesen Jahren die baulichen Maßnahmen ergriffen hat, um erstens die bauliche Substanz von St. Cornelius zu sichern und dann noch anderweitige ästhetische oder weitere Modernisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Es sollte kein Schaden sein, wenn die Kirche durch die Sanierung schöner geworden oder besser zu gebrauchen wäre. Alle werden daran teilhaben, wenn in Zukunft per Beamer Inhalte auf die neue Leinwand projiziert werden können. Die Sanierung ist und bleibt für alle Gläubigen in Rath eine Maßnahme, die ihren Zweck erfüllt hat und so feiert die Gemeinde auch die Wiedereröffnung am Sonntag, dem 28. August um 10.00 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst, wobei danach im Außenbereich Getränke und Imbisse gereicht werden.