Ein Wettrennen in der Kupfergasse

Urbach (sr). So klein das Schürreskarr-Rennen in der Kupfergasse war, so familiär ging es dort zu. Den Sieg in puncto Geschicklichkeit, Hindernisbewältigung und Kreativität holten sich die Marketenderinnen der Blau-Wiesse Funke Wahn mit Froschkönigin Birgit Voosen. Der Sieg war knapp, denn auch die anderen Schürreskarr-Teams schlugen sich tapfer. Vor allem die "Tankstellen" hatten es in sich. Doping in Form von Likör und Schnaps mussten sich alle erwachsenen Teilnehmer "injizieren" lassen.