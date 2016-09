Ende nicht in Sicht

Köln (tau). Langsam klärt sich der Horizont: "Nach einem Jahr sind wir nun soweit, dass es absehbar einen neuen Generalplaner für die technische Ausrüstung (TA) gibt, das Verfahren läuft.

Wir führen außerdem viele Firmengespräche, es sind 70 Unternehmen, die beteiligt sind. Und wir steigen jetzt auch wieder in eine Zeit- und Kostenplanung ein", so äußert sich Streitberger, seit Anfang Mai technischer Betriebsleiter der städtischen Bühnen, mit Bedacht. Einen konkreten Zeitpunkt, wann es in der Oper wieder einen Spielbetrieb geben wird und wie viel dies am Ende kosten wird, will er frühestens im kommenden Frühjahr nennen.

"Wir haben jetzt drei Monate ein systematisches Schadensmanagement aufgesetzt", erläutert der ehemalige Baudezernent. Kein Raum ist fertig. Unendliche Mengen von Kabel - 340 Kilometer Starkstromkabel, 150 Kilometer Schwachstromkabel und 30 Kilometer Datenleitungen - wollen sinnvoll untergebracht werden, die Lüftungsschächte kämpfen mit der notwendigen Technik um den engen Platz. "Wir wollen eine technische Ausstattung aus dem Jahr 2016 in einem Gebäude aus dem Jahr 1957 integrieren", so beschreibt er eine von vielen Aufgaben, die es zu lösen gilt. Weitere Bauchschmerzen bereiten den Planern die Brandschutzauflagen.

"Wir müssen die Oper dreimal bauen, einmal wurde sie falsch aufgebaut, jetzt wird sie abgebaut und dann erneut und diesmal richtig aufgebaut", so beschreibt Streitberger die Prozesse, die noch immer anstehen. 250.000 Bauprotokolle liegen ihm vor, 700 Stellen müssen geändert werden. Streitberger will dennoch alles nutzen, was er irgendwie nutzen kann und sucht nach vertretbaren Lösungen. Allein die Planung brauche aber Zeit, erklärt er. Doch es gäbe auch "Lichtblicke", so Streitberger. Die Kinderoper sei bereits gut erkennbar, ebenso sei vieles im Bereich der Bühnentechnik schon zufriedenstellend gelöst, die Farbgebung im Foyer stehe bereits. Ab September soll eine kleine Bühne als Interimslösung bespielt werden, die ersten 200 Gäste könnten dann wieder willkommen geheißen werden.