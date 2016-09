30 Jahre Konzertsaal im Stadtgarten

Innenstadt (dt). Zum 30-jährigen Bestehen des Konzertsaals findet im Stadtgarten vom 1. bis 4. September eine Veranstaltungsreihe mit renommierten internationalen Besetzungen statt.

Am 4. September 1986 nach langem kulturpolitischem Kampf eröffnet, blickt der Konzertsaal auf eine wechselvolle Geschichte zurück - und auf eine ganze Reihe prominenter Jazz-Interpreten, die hier aufgetreten sind: Ornette Coleman, Lester Bowie, Charlie Haden, Anthony Braxton, um nur einige zu nennen. Überhaupt war und ist es der Jazz, der einen wesentlichen Anstoß zum Bau des Konzertsaals gegeben hat. In den 1970er Jahren gab es in Köln zwar eine junge und aktive Jazz-Szene, doch fehlten die Auftrittsmöglichkeiten. Die Initiative Kölner Jazz Haus wollte dies ab 1978 ändern - und ist bis heute für den Konzertbetrieb im Stadtgarten verantwortlich.

Was die Spielstätte so einzigartig macht, ist die optimale akustische Ausgestaltung und die ebenerdige Erreichbarkeit. Weltweit handelte es sich um einen der ersten Konzerträume speziell für akustische Musik. Unbeeindruckt vom baulichen Zustand, hat man mit dem Konzertsaal noch einiges vor. "Wir sind mit großer Lust dabei, den 'Stadtgarten' zu einem der führenden Musikzentren Europas auszubauen", versprechen die Betreiber. Die Jubiläumsveranstaltung beginnt am 1. September um 20 Uhr "umsonst und draußen" auf der Außenbühne mit dem Konzert des "2. Kölner Weltorchesters". Weitere Infos unter www.stadtgarten.de