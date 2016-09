Jazz gegen Sorgen

Lindenthal (ste). Ungewohnte Klänge drangen aus dem Hofgarten des Malteser Krankenhauses St. Hildegardis. Fünf junge Jazzmusiker boten Patienten, Mitarbeitern und Besuchern zwei Stunden lang eigene Jazzkreationen, aktuelle Stücke der New Yorker Jazzstars und Improvisationen.

Die Idee hinter der Veranstaltung ist, jungen Talenten der Hochschule für Musik und Tanz Köln eine Bühne zu geben und gleichzeitig den Zuhörern einen "beschwingten" Nachmittag zu bieten. "Menschen im Krankenhaus haben häufig Sorgen und Ängste und manchmal - besonders bei längeren Aufenthalten - auch ein wenig Langeweile", meint Krankenhaus-Geschäftsführer Walter Bors. "Mit der Veranstaltung möchten wir all diese negativen Gefühle vergessen lassen. Beschwingte Musik, tolle Musiker und eine entspannte Atmosphäre sind Abwechslung vom Krankenhausalltag."

Bei den Patienten kam das gut an, an den Tischen wurde mit im Rhythmus gewippt und genickt. Dazu gab es viel Applaus und glückliche Gesichter. "Die Idee ist hervorragend", fand Patientin Doris Schüster. "Die Musik könnte nur etwas mehr Pepp haben." Dieser Wunsch wurde automatisch nach der Pause erfüllt, dann gaben die Musiker flotteren Jazz zum besten. Auch die Besucher waren angetan: "Ich war letztes Jahr schon hier, das Konzert gefällt mir sehr gut", so Sonja Feller aus Lindenthal. "Man kann hier außerdem schön draußen sitzen, es gibt etwas zu Essen und zu Trinken - was will man mehr."

Der Verein "Kölner Krankenhaussender" übertrug das Konzert live auf alle Patientenzimmer. So kamen neben den rund 60 Patienten und Besuchern im Hof auch über 200 Menschen im Inneren des Krankenhauses in den Genuss des Konzerts.

Die Musiker waren fünf Studenten der Kölner Hochschule für Musik und Tanz - alle studieren Jazz. Tobias Herzog spielte die Posaune, Thomas Esch Schlagzeug, Yanik Tiemann den Bass, Constantin Kramer saß am Keyboard und Stephan Geiger spielte Trompete.

Geiger hatte auch die Idee zum Jazzkonzert im Krankenhaus, das in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfand. "Walter Bors war gleich angetan von der Idee", erzählte Geiger. Die Krankenhausleitung setzte die Idee mithilfe des Fördervereins schnell in die Tat um.

"Am wichtigsten ist, dass alle Patienten hier die Möglichkeit haben, die Livemusik zu hören. Hoffentlich kann das ein bisschen zum Heilungsprozess beitragen", so Geiger.

"Für alle Zuhörer ist das Konzert kostenfrei, auch Getränke und Speisen kosten nichts. Die Musiker und der Förderverein freuen sich allerdings über eine Spende", erklärte die Pressereferentin des Krankenhauses Eva Keller. "Die Atmosphäre ist toll und entspannt und für die Patienten ist es eine angenehme Abwechslung." Geiger pflichtete ihr bei. "Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder hier spielen."