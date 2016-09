Mord im Vereinshaus

Es herrscht große Aufregung in den Büroräumen von Richard Marshall im London der 60er Jahre: Eine Leiche wird gefunden und wieder verloren.

Worringen (red). Im September und Oktober 2016 geht es auf der Bühne des Vereinshauses in Worringen hoch her: Eine Leiche wird gefunden und wieder verloren.

Es herrscht große Aufregung in den Büroräumen von Richard Marshall im London der 60er-Jahre: Was mag hier bloß passiert sein? Für Aufklärung wollen Kommissar Harry Baxter und sein Assistent Goddard sorgen. Allerdings gibt es jemanden, der die ordentlichen Ermittlung gründlich durcheinander bringt: Die Putzfrau Lily Pipers hat ihre Ohren und Augen überall und weiß deshalb mehr, als dem Kommissar und auch den Mitarbeitern von Richard Marshall lieb ist.

Die Dramatische Vereinigung e.V. Köln Worringen hat sich für ihr diesjähriges Sommerstück die Komödie "Keine Leiche ohne Lily" von Jack Popplewell vorgenommen. Die Premiere des Stücks findet am Samstag, den 24. September 2016 um 19 Uhr im Vereinshaus Worringen statt. Weitere Termine sind der 25. (16 Uhr) sowie 30. September (20 Uhr) und der 1. (19 Uhr) und 2. Oktober 2016 (16 Uhr). Die Karten sind in der neuen Vorverkaufsstelle Getränke Adam, St.-Tönnis-Straße 134 in Worringen erhältlich.