Wetter-App in Nippes

785 Nutzer haben sich die kostenlos verfügbare App "nippes-wetter" von Frank Heinrich bislang auf ihre Smartphones geladen. Sie wissen also, wann sie in Nippes den Grill anwerfen können und warum sie manchmal so kurzatmig sind.

Nippes (rs). Grau ist manchmal der Himmel über Köln. Es regnet immer mal wieder. Aber wenn es im nördlichen Köln-Langel wie aus Eimern gießt, kann im südlichen Köln-Porz-Langel durchaus die Sonne scheinen.

Ein Blick aus dem Fenster sagt nämlich gerade mal eben aus, ob es vor der eigenen Haustüre nass oder trocken ist und ob es sich warm oder kalt anfühlt.

Aber wie warm es wirklich ist? Wie hoch der Luftdruck ist und mit welcher Geschwindigkeit der Wind durch die Straßen fegt, das empfindet man nur subjektiv, und wie es in anderen Stadtteilen aussieht, weiß man schon gar nicht. Denn sogar die von der Wetterstation am Flughafen erfassten objektiven Daten würden nichts Genaues darüber aussagen, wie das Wetter in einem bestimmten Stadtteil von Köln aussieht, sagt Frank Heinrich, Lehrer für Chemie und Physik an einem Kölner Gymnasium.

"Wenn es am Flughafen 25 Grad warm ist, dann liegt die Temperatur in der Innenstadt in der Regel schon bei fast 30 Grad." Heinrich hat deshalb an seinem Wohnort in Nippes eine private Wetterstation aufgestellt und sendet deren Daten über das Internet und eine Wetter-App an jeden, der sich dafür interessiert. Eigentlich sei der Standort seiner Station nicht ideal, denn im ehemaligen Bundesbahn-Ausbesserungswerk, wo er eine Dachwohnung gemietet hat, ist die Bebauung mittlerweile so eng, dass dort der Mindestabstand der Wetterstation von 30 Metern zu den benachbarten Gebäuden nicht mehr eingehalten werden kann. "Als ich hier eingezogen bin, sah das noch anders aus", sagt Heinrich. Aber die Daten über Temperatur, Luftfeuchte, UV-Strahlung, Niederschlagsmenge, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und den Taupunkt, die von seiner Wetterstation erfasst werden, seien dennoch sehr verlässlich.

Alle paar Sekunden werden die Wetterdaten von seiner Station gemessen und mit einer nur ganz geringen Verzögerung ins Netz gestellt. Heinrich hat in seine Webseite www.nippes-wetter.de auch die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes eingebunden. Ebenfalls zugänglich ist ein Archiv mit den Daten aus den vergangenen Jahren. "Da kann jeder nachschauen, warum er in der vergangenen Woche so gefroren hat", sagt der Wetterfrosch aus Nippes. Wichtiger findet er allerdings die Vorhersage. Die sei aufgrund von statistischen Daten heute ziemlich genau, sagt Heinrich. "Es ist doch besser, man weiß, ob man Bekannte zum Grillen einladen kann oder lieber ins Kino geht, weil es wahrscheinlich regnen wird".#

Für nicht minder wichtig hält Heinrich die Daten über die UV-Strahlung. "Sind die bekannt, weiß man, wann man sich unbedingt schützen sollte, um das Risiko an Hautkrebs zu erkranken zu meiden." Auch Daten über den genauen Taupunkt seien nicht unwesentlich. "Vor allem ältere Menschen sollten Anstrengungen vermeiden, wenn der Taupunkt, das Maß für die Schwüle, an 20 Grad heranreicht. "Bei einem Taupunkt von 14 Grad ist es ganz erträglich, sich zu bewegen, bei einem von 20 kann es für ältere Menschen aber gefährlich werden."