Mit 80 Kursen dabei

Neubrück (kg). 40 Dozenten setzen die Angebote des Elternbildungswerkes in Neubrück um. Die Interessenten kommen aus der Großsiedlung, ebenfalls aus Ostheim, Merheim, Brück und Rath/Heumar, wo einzelne Kurse stattfinden.

"Eltern mit ganz kleinen Kindern sind für uns eine Kernaufgabe als Familienbildungsstätte", erklärt Oliver Hermann, Leiter des Elternbildungswerkes (eb). Einen weiteren Schwerpunkt bilden Bewegungs- und Gymnastikangebote für Menschen aller Generationen. Neben klassischen Sprachen wie Englisch besteht ebenfalls die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Azise Aymaz bietet zum Beispiel Frauen aus dem türkischsprachigen Raum diese Möglichkeit an, Ina Zöhner macht dies für Menschen mit russischsprachigem Hintergrund. Seit gut einem Jahr bietet Lieselotte Clever Deutschkurse in der Flüchtlingsunterkunft am Pohlstadtsweg an.

"Wir arbeiten viel mit Kindertagesstätten im Stadtteil zusammen", berichtet der Diplom-Sozialpädagoge. In der Familienarbeit habe man in den vergangenen Jahren gesehen, dass es Bedarf an Angeboten für Großeltern mit Enkelkindern gibt.

Durch den "Treff 50 Plus" komme man dieser Entwicklung entgegen, angeboten werden Ausflüge. Der ehrenamtliche Kreis der Organisatoren sei in den letzten zwei Jahren aber deutlich kleiner geworden. "Da würden wir gerne Zulauf erhalten", sagt der 53-jährige Familienvater.

Wegen des bevorstehenden Abrisses des Pfarrheims An St. Adelheid im Herbst mussten neue Kursräume gesucht werden, die man unter anderem in der neuen SKM-Kita an der Georgenstraße und in der Katholischen Gemeinde fand. Da das Untergeschoss des Treffs im Pavillon laut Stadt nicht mehr benutzt werden darf, zog das Neubrücker Feldenkraisangebot von in das Jugend- und Gemeinschaftszentrum "Enbe".

Mit Blick auf das kommende Jahr werde es Umbrüche bei den Honorarmitarbeitern geben. "Weil sie wegziehen oder zu alt sind", erklärt Hermann. Manch einer gebe mehrere Kurse. Konkret wird Nachfolge für die Dozentin Kristina Bachmann gesucht, die wegen eines geplanten Umzugs nach Österreich nicht mehr die "Musikalische Früherziehung" und die "Eltern-Kind-Gruppe" anbieten kann.

Seit Anfang der Sommerferien hat das Elternbildungswerk eine neue Internetseite, Hermanns Sohn Johannes, 16 Jahre alt, erstellte sie. "Auch auf Facebook gibt es uns jetzt", ist der eb-Leiter stolz, der seit Sommer 2003 die Geschicke in der Geschäftsstelle An St Adelheid führt. In 2018 wird die Familienbildungsstätte "Elternbildungswerk Köln-Neubrück e.V." 50-jähriges Jubiläum feiern.

Ein Augenmerk wirft Hermann auf die gesunkenen Teilnehmerzahlen: 1.343 waren es in 2015, ein Jahr zuvor sei man ebenfalls auf diesem Niveau gewesen, vor fünf Jahren waren es jedoch mehr. Zurückzuführen sei das auf den Generationenwechsel in Neubrück, der gegenüber alten gewachsenen Veedeln viel mehr zu spüren sei. Oliver Hermann ist (An St. Adelheid 5e) unter Telefon 0221/ 895633 zu erreichen. Internet: www.eb-neubrueck.de