Glanzzeit ist vorbei

Weidenpesch (hub). Die Natur nimmt immer mehr die ehemalige VfL-Fußballtribüne an der Rennbahnstraße in Beschlag. Mehrfach hat die Bezirksvertretung die Tribüne bereits zum Thema gemacht.

Im September 2014 fand nach der Beschlussfassung ein Runder Tisch statt. Bei Bezirksbürgermeister Bernd Schößler trafen sich der Geschäftsführer des Renn-Vereins, Denkmalschützer, der Sportamtsleiter, ein Architekt und die Vertreter der Bezirksfraktionen zu einem Gespräch. Doch auch zwei Jahre später ist noch keine Lösung in Sicht.

Mögliche Lösungen wären aus der Sicht der Unteren Denkmalbehörde eine Umnutzung zu Büroräumen oder eine Versetzung der Tribünenaufbauten in eine genutzte Sportanlage. Die Verwaltung teilt mit, dass das DFB-Museum in Dortmund und das LVR-Freilichtmuseum in Kommern kein Interesse hätten, die Tribüne zu übernehmen.

Der Weidenpescher Architekt Nikos Kapourakis sieht eine Versetzung ohnehin als unrealistisch an. Es müssten Millionen investiert werden, denn der Großteil bestehe aus Beton. Die Stahlkonstruktion zudem sei bereits schwer geschädigt. Dem Kölner Renn-Verein als Besitzer sei es nicht zuzumuten, die Tribüne instand zu halten, da das Denkmal keine Nutzung erfahre und somit keine Einnahmen bringe, steht ebenfalls in der städtischen Mitteilung, die der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am 15. September vorliegt. "Bezüglich zukünftige Nutzung des Geländes und auch der Tribüne gibt es noch keine weiteren Pläne", heißt es aktuell aus dem Sekretariat des Kölner Renn-Vereins. Bei Renntagen diene der Platz als zusätzliche Parkfläche.

Der Architekt kommt auf seinem Weg zum Tennisplatz des KTC Weidenpescher Park immer an der Tribüne vorbei und fand es schade, dass ein solches Denkmal verkommt. Bereits im Dezember 2012 hatte der Planer den Renn-Verein wegen einer Umnutzung der Tribüne kontaktiert.

Die Fragestellung war, wie das Denkmal genutzt werden könne, während gleichzeitig möglichst viel erhalten bleiben solle. "Respekt vor dem Alten zeigen, dazu muss alles Neue sichtbar sein", so Kapourakis.

Seine Idee ist die Nutzung als Gemeinschaftsbüroraum. Dazu hat er Pläne erarbeitet. Es müsste mit einer Glasfront ein abgeschlossener Raum geschaffen werden, so dass dann auch geheizt werden kann. Auf Podesten würden Arbeitseinheiten für zwei Personen errichtet. Im Untergeschoss, in dem sich früher die Umkleideräume befanden, sollen der Heizungsraum, Sanitär- und Abstellräume eingerichtet werden. Zwar habe der Architekt sein Geld zwischenzeitlich in ein anderes Objekt investiert, aber Interesse habe er weiterhin.

Der VfL Köln 1899 wurde als erster Fußballverein Kölns unter der Bezeichnung Internationaler Fußball-Club Cöln am 6. Mai 1899 gegründet. Die erste Spielstätte war am Neusser Tor. 1903 wechselte der Verein in den Weidenpescher Park. Nach der Fusion mit Borussia Köln im Jahr 1937 wurde er in VfL Köln 1899 umbenannt. 2002 gab der Club das Gelände auf und zog in die Bezirkssportanlage. Mit der Fusion mit dem FSV Köln-Nord 1991 zum 1. FSV Köln 1899 am 1. Juli 2013 wurde der VfL Köln 1899 aufgelöst.