GAG Hammerspiele

Köln (sf). Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr begibt sich die GAG Immobilien AG wieder auf die Suche nach den besten Hobby-Handwerkern der Stadt.

An fünf Veranstaltungsorten messen sich bei den GAG-Hammerspielen aus zwei bis fünf Personen bestehende Gruppen und stellen sich dabei den klassischen handwerklichen Aufgaben.

Beim Start traten beim GAG-Veedelsfest an der Ricarda-Huch-Straße in Stammheim sechs Teams in den Disziplinen Hämmern, Nageln, Schrauben, Sägen, Tapezieren und Bierkisten-Wettrennen an. In der ersten Runde galt es, einen Nagel möglichst schnell in ein Stück Holz zu schlagen. Nachdem Schutzbrille und Handschuhe angezogen waren, folgte das Startsignal und die Wettbewerbsteilnehmer legten unter Anfeuerungsrufen los. Neben Schnelligkeit war hier Präzision gefragt, denn Punkte wurden von den Schiedsrichtern nicht nur für die Dauer des Nagelversenkens vergeben, sondern auch dafür, wie gerade der Nagel eingeschlagen wurde. Jede Menge Spaß und Ehrgeiz zeigten die teilnehmenden Gruppen auch bei den folgenden Spielen, die mit dem Bierkisten-Rennen einen spaßigen Abschluss fanden.

Über das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro, das auf den Sieger wartete, durfte sich das "Team Stammheim", eine Gruppe von Mietern aus der Stammheimer GAG-Siedlung freuen. Den zweiten Platz belegte das "Team ohne Namen", das aus Mitarbeitern des GAG-Kundencenters bestand. Diese erklärten sich sofort bereit, ihr Preisgeld an den Drittplatzierten weiterzugeben. Dabei handelte es sich um das "Team OT St. John", bestehend aus Mitarbeitern der örtlichen Jugendeinrichtung. Auf den vierten Platz schafft es das "Team Nathan", eine Familie aus der Siedlung. Punktgleich auf Platz fünf landeten das "Team Bosporus" vom Don Bosco Club und das "Team Nachbarschaftshilfe".

Auf Live-Musik und weitere Unterhaltungsprogrammpunkte wie Zauberkünstler darf man sich bei den kommenden Hammerspiele-Termine freuen. "Wir wollen an allen vier Tagen ein großes, nettes Nachbarschaftsfest feiern", sagt GAG-Pressesprecher Jörg Fleischer. Gefeiert wird stets für einen sozialen Zweck: Die GAG spendet jedes Mal einen Betrag, der der Summer aller Preisgelder entspricht - in Stammheim waren dies 1.800 Euro - an gemeinnützige Einrichtungen.

Die nächsten Termine: 3. September in Bickendorf (Am Rosenhof), am 10. September auf dem Severinskirchplatz und am 17. September in Buchforst (Kopernikusstraße 34). Beginn ist jeweils um 15 Uhr. An allen Veranstaltungstagen wird es rund um die Wettkämpfe ein vielseitiges kölsches Musikprogramm geben.

An allen vier Wettkampftagen kommen die jeweils drei besten Teams ins große "Hammerspiele-Finale, das am 24. September ab 13.30 Uhr im Bürgerpark Kalk stattfinden wird. Beim Finale kämpfen zwölf Teams um den Gesamtsieg, das Preisgeld wird dann verdoppelt. Musikalisch darf man sich an diesem Tag auf den Auftritt der Bläck Fööss freuen.