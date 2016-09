Ruhestörungen und Verschmutzungen an der Tagesordnung

Köln (ha). Nach jahrelangen Debatten um Ruhestörung und Verschmutzung am Brüsseler Platz fordern auch Bewohner anderer Viertel Aufmerksamkeit für ihre Belange.

Die scheinbar unvereinbare Thematik um vergnügungsfreudige Besucher öffentlicher Stätten und gereizter Anwohner lässt sich im Bezirk Innenstadt auf nahezu alle Orte übertragen: Zülpicher Straße, Ringe, Südstadt, Agnesviertel und natürlich die Altstadt. Auch wenn die Besucher mehrheitlich ein friedliches Miteinander genießen, sind Ruhestörungen kaum vermeidbar.

Verärgert über die Nichteinhaltung gesetzlicher Ruhephasen und die mitunter einseitige Konzentration auf die Geschehnisse am Brüsseler Platz meldet sich Alstadtbewohnerin Marianne Halm-Thönig zu Wort und fordert von Besuchern, Stadtverwaltung und Politik eine Gleichbehandlung ihres Viertels.

"Ich lebe seit 1974 hier am Buttermarkt und habe zunächst Jahrzehnte in einer Baustelle gewohnt. Immer wieder hat uns die Stadtverwaltung beschwichtigt, es werde alles ganz wunderbar werden und man werde Rücksicht auf die Bewohner nehmen. Da die Miete seinerzeit günstig war, bin ich hier geblieben", berichtet die ehemalige Fachlehrerin an einer Förderschule. "Mit der Zeit kamen neben den notwendigen Baumaßnahmen vehemente nächtliche Ruhestörungen und Verschmutzungen als weitere Probleme hinzu. Ich kritisiere ganz konkret, dass der Werbeslogan der Stadt Köln, 'Wohnen und erholen in der Altstadt', nicht eingehalten wird", so die Pensionärin im Gespräch mit dem Wochenspiegel. "Es fängt ja bereits damit an, wenn die Flotte der Köln/Düsseldorfer die Anlegestellen befahren. Dann versteht man vor lauter Lärm auch in der Wohnung gar nichts mehr. Außerdem führen die Müllablagen der Schiffe zu regelrechten Deponien an der Deutzer Brücke. Die Störungen setzen sich abends bis in die späte Nacht durch einige Lokale fort, die ab 22 Uhr nicht ihre Türen schließen und somit Musik wie lautstarke Unterhaltungen durch die Gassen ziehen lassen. Bei Anrufen bei den Betreibern wird man bösartig beschimpft. Ich kann meine Fenster auch in der Woche mitunter erst um drei Uhr morgens öffnen. Dann sinkt der Lärmpegel", so die Pädagogin.

Eine Hilfe durch Ordnungsamtsmitarbeiter vor Ort verpuffe regelmäßig, da die Ankunft der Verwaltungsvertreter regelmäßig von Türstehern beobachtet und per Handy weiterkommuniziert werde, mutmaßt Halm-Thönig. Nur kurzfristig komme es dann zu einer Reduzierung der Lautstärke. "Viele Leute, die das mitgemacht haben, sind bereits ausgezogen. Die Fluktuation ist hier sehr groß. Die älteren Mieter haben dagegen resigniert. Es ist fast unmöglich, Mitstreiter für die Sache zu gewinnen und eine Lobby aufzubauen", zeigt sich die Altstadt-Bewohnerin über die Situation enttäuscht.

Verständnis erfährt die Bürgerin von der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bezirksparlament, Regina Börschel: "Frau Halm-Thönig hat natürlich Anspruch darauf, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Ich bin ganz und gar nicht einverstanden, wie die Debatte um Ruhestörung zurzeit geführt wird. Es kann nicht angehen, dass wir am Brüsseler Platz wie ein Kaninchen auf die Schlange starren und dabei andere Viertel vernachlässigen. Auch dort gibt es natürlich Bedarf nach Ruhe", erklärt Börschel. "Die Politik muss den Mut aufbringen, Wohngebiete und Ausgehgebiete zu unterscheiden. Ich verstehe jeden, der sein Viertel nach 40 Jahren des Wohnens nicht mehr erkennt, aber man kann auch nicht erwarten, dass alles beim Alten bleibt", relativiert die Politikerin.

In der Stadtverwaltung bemüht man sich um eine realistische Einschätzung in der Sache: "Natürlich gibt es in zentraler Innenstadtlage bei schönem Wetter und insbesondere an Wochenenden Lärm durch Nachtschwärmer, den Anwohner als Belästigung empfinden. Dabei handelt es sich nicht immer um Lärm, den wir auch ordnungsrechtlich verfolgen oder ahnden können. Wenn sich beispielsweise mehrere Personen - auch zur Nachtzeit - in normaler Lautstärke auf der Straße unterhalten, können wir das ordnungsrechtlich nicht unterbinden", erklärt Heribert Büth, Sprecher des städtischen Ordnungs- und Verkehrsdienstes.

Grundsätzlich können sich die Bürger unter der Servicenummer 0221/ 22132000 mit Beschwerden hinsichtlich Lärm, Vermüllung oder anderer mutmaßlicher Delikte an das Amt wenden. Das Telefon ist von April bis September an Werktagen bis 24 Uhr sowie Freitag- und Samstagnacht bis 1 Uhr besetzt. Zusätzlich sind Freitag- und Samstagnacht von 22 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen drei sogenannte "Lärmwagen" im Einsatz. Der Einsatz wird von der Polizei koordiniert. An Wochenenden sind bis zu zwanzig Kräfte des Ordnungsdienstes in der Spätschicht mit unterschiedlichsten Aufgaben unterwegs. Außerhalb der genannten Zeiten ist die Polizei als Ansprechpartner zuständig.