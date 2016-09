Erinnerungen an die Wirklichkeit

"Forever" betitelte Künstler Ai Weiwei sein Werk in Anlehnung an Marcel Duchamps "Roue de bicyclette" aus der Sammlung des Museum Ludwig.

Innenstadt (ha). Zum 40-jährigen Bestehen des Museums Ludwig wartet die Institution mit der simpel titulierten Gruppenausstellung "Wir nennen es Ludwig" auf.

25 nationale und internationale Künstler wie Gerhard Richter, Rosemarie Trockel, Ai Weiwei, das Kollektiv der Guerilla Girls oder Ahmet Ögüt zeigen bis zum 8. Januar 2017 Arbeiten, die sich auf unterschiedlichste Art mit der Stätte auseinandersetzen. "Es werden verschiedenste Blicke auf das Haus geworfen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine kritische Perspektive, wie sie beispielsweise von den Guerilla Girls aus feministischer Position eingenommen wird", erklärte Museumsdirektor Yilmaz Dziewior.

"Neben dem Aspekt, eine globalisierte Wirklichkeit widerzuspiegeln, wollten wir auch die Wichtigkeit unserer Sammlung unterstreichen. Dafür haben wir die Künstler ermutigt, sich mit den jeweiligen Objekten auseinanderzusetzen", äußerte sich Yilmaz Dziewior zur neuen Ausstellung. Unterstützung findet das Konzept bei Stadtvertretern und Förderern: "Wir sind unendlich stolz auf diese Partnerschaft. Das Museum ist und bleibt das Herzstück der Kölner Kunst", sagte Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach.

Neben der Hauptausstellung ergänzen mehrere Events das Rahmenprogramm. Am 3. September bitten die Veranstalter ab 17 Uhr zu der Performance "Making Trouble With The Guerilla Girls". Die Pforten des Hauses öffnen sich zudem am 17. September zwischen 10 Uhr und 22 Uhr zu einem Bürgerfest.