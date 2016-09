Der bewegte Berg

Kalk (kg). Der alte Berg aus Industrieabfällen wird stabilisiert, und das unabhängig davon, ob auf der Rettungsstation jemals ein Helikopter starten oder landen wird. Der Rat hat dazu Maßnahmen "zur standortunabhängigen Gefahrenabwehr beschlossen". Über die Standortfrage der Station soll in einer der nächsten Ratssitzungen entschieden werden.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt liegen bei 2,7 Millionen Euro. Die Gesamtmaßnahme der Haldenstabilisierung wird 7,6 Millionen Euro kosten. Im ersten BA sollen an der Westseite Baustraßen und sichere Böschungswinkel geschaffen werden, zur Stabilisierung der Halde wird eine geeignete Bodenauflast aufgebracht. Im Hang sind horizontal verlaufende Absätze sowie zwei Regenrückhaltebecken vorgesehen, die über Kanäle an das Abwassernetz im Bereich der Istanbulstraße und der Karlsruher Straße angeschlossen werden.

Boris Sievertz von der Bürgerinitiative (BI) Kalkberg hat indes Anzeige wegen des Verdachts auf Unterschlagung und Vernichtung von Beweismitteln sowie Vertuschung gestellt, die Kölner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Die BI zitiert eine Anlage des Abschlussberichts des Instituts Roger Grün, nachdem zwei Bohrungen eher als geplant beendet worden seien. Einmal wegen eines stark kontaminierten Bereichs, einmal wegen üblen Geruchs. Die BI wandte sich deshalb auch an die Regierungspräsidentin und das NRW-Umweltministerium. In dieser Sache gibt es in den Unterlagen der Haushaltssitzung von Ende Juni eine Stellungnahme der Verwaltung. Dem Papier nach wurden neue Bohrungen für Anfang Juli beauftragt, sie seien Mitte Juni nach der Bürgerinfoveranstaltung im Odysseum in Auftrag gegeben worden.

Im Abschlussbericht vom 19. Mai kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass schnellstmöglicher Handlungsbedarf unabhängig von einer Nutzung des Bergs besteht: "Bezüglich der Herstellung einer nachweisbaren Standsicherheit und einer zusätzlichen Abdichtung des Kalkbergs selbst." Eine als Standsicherheit bezeichnete Anlage zeigt eine Kalkschlammschicht in Form einer Wanne, umgeben von Aufschüttungen, Dämmen und Terrassenkies. Der Kalkschlamm soll eine einheitliche Dicke von 20 Metern haben. Die Gutachter schreiben, dass sie unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte aufweise, teilweise sogar Wassereinschlüsse. Dies wird als besonders bedeutend angesehen: Kalk sei bei Veränderungen des Feuchtigkeitshaushaltes erheblichen Volumen- und Festigkeitsveränderungen unterworfen.