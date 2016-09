"Willkommen in Sülz"

Shoppen, flanieren und feiern ist am kommenden Wochenende in Sülz-Klettenberg angesagt.

Sülz (red). Beim Carréefest entlang der Sülzburg- und Berrenrather Straße werden sich über 70 Geschäfte und Institutionen präsentieren. Viele Angebote ortsansässiger Geschäftsleute locken ebenso wie Musik von drei Bühnen, ein buntes Kinderprogramm und jede Menge kulinarische Köstlichkeiten.

Auf der Hauptbühne in der Nähe der Luxemburger Straße moderieren Larry G. Rieger und Daniela Basalla am 3. September. Hier geben sich unter anderem die Funky Marys, Lupo und Hanak das Mikro in die Hand. Am 4. September modiert hier Tommy Walter und begrüßt unter anderem Pures Glück, die Kölschfraktion, Pimock und Talking Loud. Außerdem präsentiert sich die Ballettschule Hrankovicova mit Show und Tanz.

Das Programm auf der Veedelsbühne (Berrenrather Straße/ in der Nähe der Nikolauskirche) wird vom "Große Sülz-Klettenberger Karnevalsgesellschaft von 1928 e.V." gestaltet. Hier gibt es einen bunten Musik-Mix mit namenhaften Kölner Bands und vielen Nachwuchskünstlern. Natürlich darf auch die Kindertanzgruppe unseres Ehrentanzcorp der "KG Rote Husaren Manheim 1975 e.V." nicht fehlen. Es wird an beiden Tagen ein vielseitiges Programm über Kölsch Rock mit Kempes Finest bis hin zur Soul Klängen mit der Band "SummerBreeze" geben. Eröffnet wird die Veedelsbühne am Samstag den 3. September um 14 Uhr mit einer Rede von Bezirksbürgermeisterin Helga Blömer-Frerker. An beiden Tagen führt Vereinspräsident Hermann-Josef Billetter durch das Programm.

Ein besonderes Highlight ist der geplante Karaoke Wettbewerb. Die Vorrunde findet am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr statt. An der Vorrunde können 10 Teilnehmer teilnehmen. Diese werden im Vorfeld ausgelost. Fünf der Teilnehmer werden weiter ins Finale gewählt, welches am Sontag ab 15 Uhr stattfindet.

Auf deiner dritten Bühne sorgt ein DJ für Unterhaltung.

Die gesamt Veranstaltungsfläche ist ab dem 2. September um 18 Uhr bis zum 5. September um 4 Uhr für den rollenden und parkenden Verkehr gesperrt.

Geöffnet ist das Fest am 3. September von 14 bis 22 Uhr sowie am 4. September von 11 bis 21 Uhr.