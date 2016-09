Kunst schaffen statt wegwerfen

Bilderstöckchen (cd). In der letzten Ferienwoche gab es für die Kinder noch einmal ein echtes Highlight: Die in der Bilderstöckchen-Konferenz zusammengeschlossenen Einrichtungen hatten zum Ferienspaß in den Geldernpark eingeladen.

Drei Tage lang konnten Kinder hier an Spiel- und Bastelangeboten teilnehmen, beim Vorlesebus des Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) spannenden Geschichten lauschen oder bei den Sportangeboten von "Körbe für Köln" ins Schwitzen kommen. Mit einem gemeinsamen Grillfest fand der Ferienspaß am letzten Tag seinen Ausklang.

Als Motto ließen sich die Veranstalter in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen: "Upcycling" stand im Mittelpunkt. "Upcycling nennt man es, wenn man alte oder beschädigte Dinge nicht einfach wegwirft, sondern als Rohstoff benutzt, um daraus etwas Neues herzustellen", erklärte Jens Hölmer von der Arbeitsgemeinschaft (AG) Jugend Bilderstöckchen. Einmal auf den Geschmack gebracht, waren die Kinder hoch motiviert und mit viel Fantasie bei der Sache: So gestalteten sie gefundene Gläser mit allerlei Utensilien zu Fantasiewesen und kleinen Kunstwerken um.

Alte Videohüllen wurden in Stoff eingeschlagen, so dass sie an alte Buchumschläge erinnerten, auch Schwemmhölzer und Steine fanden als Rohstoffe Verwendung und wurden bunt bemalt. Mitglieder des Seniorennetzwerks Bilderstöckchen beteiligten sich ebenfalls und führten die Kinder in die Geheimnisse der Serviettentechnik ein, mit der alte Gegenstände in neuem Glanz erstrahlen können.