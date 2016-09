Das Ende einer Kirche

Kurz vor dem Entwidmungsgottesdienst am 4. September schwelgen Küsterin Renate Kaufmann, Baukirchmeister Heinz-Werner Gipper und Presbyterin Manguela Fokuhl (v.l.) beim Betrachten von alten Fotis in Erinnerungen.

Gremberghoven (sf). Gemeinsam sitzen Küsterin Renate Kaufmann, Presbyterin Manguela Fokuhl und Baukirchmeister Heinz-Werner Gipper in der Matthäuskirche, stöbern in alten Fotos und schwelgen in Erinnerungen. Auf rund 60 Jahre Gemeindeleben blickt die Matthäuskirche zurück.

Dieses Gemeindeleben, mit dem neben Kaufmann, Fokuhl und Gipper viele weitere Personen besondere Erinnerungen verbinden, wird Anfang September ein abruptes Ende finden, wenn die Matthäuskirche in einem Gottesdienst entwidmet und wenig später abgerissen wird.

Ein Investor hat das Grundstück bereits erworben und plant, auf diesem neue Wohnungen zu bauen. Damit geht die lange Geschichte einer Kirche zu Ende, die in den 1950er-Jahren errichtet wurde. Im Jahr nach der Grundsteinlegung 1957 wurde die Kirche am 9. März 1958 offiziell eingeweiht, ein Jahr später erfolgte auch die Fertigstellung des Glockenturms. "Nach der Lukaskirche ist dies die zweite Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde Porz gewesen", weiß Fokuhl.

Die Kirche wurde damals mit großer Unterstützung der Gemeindemitglieder realisiert. Auf eine Zahl von bis zu 650 Mitgliedern war die Gemeinde Ende der 80er-Jahre gewachsen. Die Zahl ist jedoch im Laufe der Jahre drastisch gesunken. Mit der Sinti-Gemeinde konnte im Jahr 2008 ein Mieter gefunden werden, der die Kirche mitnutzt. Der evangelische Gottesdienst musste jedoch aufgrund weiter sinkender Gemeindemitgliederzahlen auf einen 14-Tage-Rhtyhmus reduziert werden und fand nur noch jeden zweiten und vierten Sonntag statt.

2011 erfolgte der Beschluss, ein Zentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Porz aufzugeben. Da Gremberghoven die geringsten Mitgliederzahlen aufwies, wurde hier die Aufgabe der Gemeinde beschlossen. Das Gemeindezentrum mit dem Pfarrhaus, der Küsterwohnung und dem Gemeinderaum ist bereits abgerissen worden. Seit etwa eineinhalb Jahren befindet sich eine Kita auf dem Gelände neben der Matthäuskirche. "Das war ein großer Schlag für uns, dass wir das Gemeindehaus aufgeben mussten", erinnert sich Kaufmann. Vor 15 Jahren hatte sie die ehrenamtliche Aufgabe des Küsterdienstes übernommen. "Ich erinnere mich noch daran, als hier oben Proben der Kantorei Matthäus waren, das Orchester hatte hier jeden Freitag geprobt".

Auch an viele Ehejubilare, die in der Matthäuskirche ihre Goldene, Eiserne oder Diamantene Hochzeit feierten, erinnert sich Kaufmann. Da hatte sie oft vorher die Kirche geschmückt. Die Küsterin hatte lange Zeit gehofft, dass die Matthäuskirche zumindest noch bis März 2017 stehen bleiben würde: Dann feiert ein Ehepaar aus der Gemeinde das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit.

Ursprünglich war der Abriss der Kirche tatsächlich 2017 geplant, nun wurde der Termin aber vom Investor vorgezogen. "Das war wie eine Ohrfeige für mich", meint Kaufmann. Auch für Gipper kam der vorgezogene Abrisstermin überraschend. Als Baukirchmeister ist der Presbyter seit etwa zehn Jahren verantwortlich für die Bauten der Evangelischen Kirchengemeinde Porz. Gipper kennt die Matthäuskirche sehr gut und ist einer der wenigen, der weiß, dass man in dem Gotteshaus die Kirchenbänke ausziehen kann und so pro Bank zwei Personen mehr Platz haben.

Dieser Platz wird vermutlich benötigt, wenn sich am 4. September um 15 Uhr zahlreiche Gemeindemitglieder zum Abschiedsgottesdienst in der Matthäuskirche einfinden werden und die Kirche durch Pfarrerin Kerstin Herrenbrück entwidmet wird.

Anschließend muss das gesamte Inventar ausgeräumt werden. Für einige Objekte gibt es schon konkrete Pläne: "Eine der drei Glocken kommt ins neue Zentrum der Markuskirche", sagt Gipper. Zudem gebe es für eines der großen bunten Fenster bereits zwei Anfragen: Eine Schule und ein Krankenhaus haben bereits Interesse gezeigt, das Fenster in ihr Gebäude einzubauen.