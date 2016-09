Viel Live-Musik und zwei Ehrungen

Auf seinem Vereinsgelände an der Eggerbachstraße feierte der TSV Merheim mit seinen Mitgliedern und vielen Gästen sein Sommerfest.

Merheim (sf). Zu seinem Sommerfest hatte der TSV Merheim auf sein Vereinsgelände an der Eggerbachstraße geladen. Auf der Bühne sorgte die Live-Band "Funtime-Musik" für gute Laune, während sich die kleinsten Gäste auf der Hüpfburg austoben und die größeren Kinder sowie die Jugendlichen sich im Torwandschießen üben konnten.

Die Gäste bekamen zudem die Gelegenheit geboten, mehr zu erfahren über die einzelnen Abteilungen des TSV Merheim, dem derzeit 230 aktive Vereinsmitglieder angehören, die unter anderem in den Sportarten Fußball, Tischtennis, Badminton, Fußballtennis und Turnen aktiv sind.

Das gesellige Beisammensein der Vereinsmitglieder und Freunde des TSV Merheim fand seinen Höhepunkt, als zwei Mitglieder für ihre jeweils über 40-jährige Vereinsmitarbeit geehrt wurden. Erwin Kamp war bereits als Juniorenspieler für den TSV aktiv. Seit über 30 Jahren betreut und pflegt er das Vereinsheim sowie die Platzanlage. Zudem war Kamp zehn Jahre Zweiter Vorsitzender des Klubs. Geehrt wurde auch Rolf David, der beim TSV Merheim als Jugendleiter angefangen und im Vorstand die Funktionen des Ersten Vorsitzenden und des Geschäftsführers inne hatte. Heute ist David als Kassenwart aktiv.

Den Erlös aus seinem Sommerfest möchte der Verein in die Finanzierung des seit knapp zwei Jahren geplanten Kunstrasenplatzes investieren. Derzeit trainieren die sechs Jugendmannschaften, zwei Seniorenteams sowie die Ü40-Mannschaft des TSV Merheim noch auf dem Ascheplatz am Mielenforster Kirchweg. Bereits Ende 2014 hatte der TSV mit der Architektenplanung für einen neuen Kunstrasenplatz begonnen. Derzeit liegen die Unterlagen zur Prüfung bei der Stadt Köln vor. Zur Finanzierung der Gesamtkosten in Höhe von 700.000 Euro muss der TSV 12,5 Prozent selbst aufbringen, die übrigen 87,5 Prozent würden dann von der Stadt übernommen.

Die nächste große Feier findet beim TSV Merheim bereits in wenigen Wochen statt: Am 8. Oktober lädt der Verein zu einem Oktoberfest ein. Dann werden gleichzeitig auch 30 Jahre Vereinsheim gefeiert. "Alle sind eingeladen, vorbeizukommen", betont der Vereinsvorsitzende Paul Sutor. 2017 steht dann ein großes Jubiläumsfest an: Der TSV feiert sein 110-jähriges Bestehen.