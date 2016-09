Von Retro bis angesagt

Weiß (red). Attraktive Aussteller, Gastro-Genüsse, ein Musik-Programm der Extra-Klasse, Groovy-Dance-Night - das Programm von "Kultur in der Sackgasse" übertrifft erneut alle Erwartungen. Am 3. und 4. September verwandelt sich Weiß in "die" Partymeile des Wochenendes.

"Planung und zeitlicher Aufwand sind gewaltig, aber das positive Feedback aus ganz Köln sowie der Umgebung entschädigt uns immer wieder", sagt Ralf Perey, Vorsitzender des Vereins "Kultur in der Sackgasse". In diesem Jahr wird in Weiß zum 14. Mal abgefeiert. Der Anspruch der Organisatoren lautet: "Jedes Jahr ein bisschen mehr!"

Für diesen September haben sie Bands verpflichtet, die weit über die Kölner Grenzen hinaus bekannt sind. Brasilianische Rhythmen von "RABATZ", Jazz, französische Klassiker interpretieren die Straßenmusiker "Chanson Trottoir", für härtere Rockklänge stehen "Dave Priest Band", sanftere Töne liefern "Any Colour" mit ihren Pink Floyd-Interpretationen. "Eine tolle Bandbreite - so vielfältig war unser Mix noch nie!"

Dazu kommen feste Programmpunkte: Die angehenden Stars aus dem katholischen Kindergarten St. Georg eröffnen das Festival, Bezirksbürgermeister Mike Homann wird als Gast erwartet, die "Tanzschule SusanNabila" sorgt für orientalisches Flair, die Trommelgruppe "drums of weiss" begeistert ihre Fans mit neuen Sounds. Parallel zeigen Künstler oder auch Kunsthandwerker ihre aktuellen Arbeiten. Für die Kleinen ist auf dem Gelände des Jugendzentrums der große Spielecircus der Dorfgemeinschaft Weiß. Übrigens durchgehend an beiden Tagen.

Ein ganz neuer Programmpunkt ist dabei. Am Abend des 3. September ab 22.30 Uhr - Groovy-Dance-Night bei "Kaiser Skulpturen". Hier legt DJ "Vinylmeister" auf. Ein Name, der zugleich Programm ist - der Partymacher arbeitet ausschließlich mit kultigen Vinylplatten, die in der Szene gerade absolut hip sind. Um die Live-Musik kümmern sich an diesem Abend "Wolfgang Behrendt & Friends" mit Vintage Rhoades und Hammond Sounds. Ende des Midnight-Specials? "Offen," so René Perey, 2. Vorsitzender des Vereins. "In den letzten Jahren wurde in Weiß bis in die Morgenstunden gefeiert."

Weitere Infos sowie das vollständige Programm unter www.kultur-in-der-sackgasse.de