Mehr als "Andrea Doria"

Höhenberg (dt). Wenn sich zwei Vorruheständler überraschend wiedersehen, kann daraus mitunter Beachtliches erwachsen. So geschehen im Fall von Karl-Heinz "Kalle" Boeßenecker und Peter Becker-Fulda, die sich im Frühjahr 2014 zu einem privaten musikalischen Duo zusammenschlossen.

Schnell kamen weitere Musiker hinzu, und im Juli nahm die Bandgründung endgültig Formen an. Unterstützend wirkte das informelle Netzwerk der Ökumenischen Familienwerkstatt Höhenberg/ Vingst, was letztendlich auch namensgebend für die HöVi-Brassband wurde. Geprobt wurde anfangs im Gemeinderaum der evangelischen Erlöserkirche. Inzwischen ist die Gruppe zu einer "kleinen Bigband-Formation" mit neun Mitgliedern herangewachsen. Gespielt wird ein Repertoire aus bekannten Songs wie etwa "Tequila", "Hit the Road Jack", "Blue Skies" oder "Lullaby of Birdland", ergänzt durch eigene Arrangements und Kompositionen. Highlights für die zwischen 44 und 69 alten Musiker/innen sind ihre regelmäßigen Auftritte bei zentralen HöVi-Aktivitäten. Hierzu gehört unter anderem das jährliche Gemeindefest der evangelischen Erlöserkirche, bei dem der Kirchenraum in einen Veranstaltungsraum verwandelt wird. Daneben finden punktuell öffentliche Auftritte statt. Der musikalische Hintergrund der sympathischen Truppe reicht von ambitionierten Hobbymusikern bis zum Berufsmusiker. Bandmitbegründer Kalle Boeßenecker lernte als Jugendlicher Trompete im Posaunenchor und entdeckte wie so viele seiner Generation später den Jazz. Der nächste Auftritt der HöVi-Brassband findet am 16. September um 19.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Kalk statt. Kontakt zur Band per E-Mail an kalle-boessenecker@gmx.de