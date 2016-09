Adventsmarkt zieht an die Kapelle

Kalk (kg). Der Kalker Weihnachtsmarkt muss im kommenden Winter an die Kapelle umziehen. Grund sind Aufzugsarbeiten an der U-Bahn-Kaltestelle Kalker Post. "Ich bitte, dass die Kalker uns auch an unserem neuen Standort besuchen werden", sagt Adventsmarkt-Initiator Otto Breuer vom Bürgerverein.

Die Attraktionen werden vom 21. November bis zum 22. Dezember dem kleinen Platz zwischen der Kapellenstraße und der Wiersbergstraße weihnachtliches Flair verleihen. Geöffnet wird er täglich von 11 bis 20 Uhr sein. Wie in den Vorjahren wird der 65-jährige Breuer den Adventsmarkt mit zahlreichen Tannenbäumen schmücken. Breuer, im Severinsviertel geboren und in Kalk groß geworden, sagt: "Wichtig ist für mich unser Kalk." So solle auch der Adventsmarkt ein Ort für die Bürger im Veedel sein. In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt sein zehnjähriges Jubiläum feiern.