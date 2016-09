Donnergrollen aus Nippes

Nippes (rs). Wenn das Trömmelchen die Jecken auf die Straße lockt, dann steht einer ganz sicher parat, Christian Fehre, der Leiter der Samba-Gruppe "Ribombo de Nippes". Er gibt vor, was die etwa 25 Mitglieder der 2003 von ihm gegründeten Band auf Tamburin, Caixa, Repinique, Surdo, Schellen und der Doppelglocke "Agogo" trommeln.

"Wir sind schon offen für verschiedene Stile", sagt Fehre. "Für Samba-Reggae und Dubstep, spielen aber vor allem Batucada, den Samba-Stil, den man vom Straßenkarneval in Rio de Janeiro kennt." Ribombo heißt Donnergrollen, und das ist beileibe nicht nur im Karneval zu vernehmen. "Das nächste Mal sind wir zum Beispiel am 1. September bei einem Firmenlauf im Müngersdorfer Stadion zu hören", sagt Fehre. Eigentlich ist die Samba-Gruppe aus Nippes, die sich nach dem donnernden Geräusch der großen und kleinen Trommeln benannt hat, das ganze Jahr über unterwegs, spielt zum Beispiel auch beim Köln-Marathon Anfang Oktober. "Es steht noch fest, wo wir dann stehen, vielleicht aber wieder mal an der Xantener Straße", sagt Fehre. Aber die Hoch-Zeit der Samba-Gruppe sei doch im Karneval. Dann sprühen die Ribombos aus Nippes vor Spielfreude und würden auch bei wolkenverhangenem Gewitterhimmel Sonnenschein auf die Gesichter der Zuschauer trommeln.

Im vergangenen Jahr haben die Ribombos daher auch zusammen mit der Fußgruppe "Fidele Brasilianer" beim Veedelszug Nippes den Preis der besten Fußgruppe erhalten. Bei den Karnevalszügen mitzulaufen, schlauche ganz schön, sagt Fehre. "Drei Stunden trommelnd durch die Straßen zu ziehen, das ist schon eine sportliche Herausforderung für die Teilnehmer." Die Samba-Gruppe ziehe deshalb in Erwägung, in der kommenden Session auf einem Wagen mitzuziehen, sagt Fehre. Der Leader der Gruppe wurde in Bremen geboren, zog aber nach dem Abschluss seines Studiums im Fach Latin Percussion am Konservatorium in Rotterdam 2003 nach Nippes. "Ja der Karneval", sagt er. Da habe er seine Liebe kennengelernt und sei zum Kölner geworden. "Ich lebe gerne in Nippes, es ist städtisch und dörflich zugleich, und ich mag die Offenheit seiner Bewohner." Nippes sei seine neue Heimat geworden, sagt er. Nicht nur wegen Karneval und Liebe, sondern auch weil Köln ein Zentrum der lateinamerikanischen Musik sei.

"Es gibt zwar auch in Bremen einen recht guten Samba-Karneval, aber Köln ist auf diesem Gebiet einfach führend." Fehre ist aber nicht nur mit seiner Samba-Gruppe unterwegs. Er arbeitet auch als Studiomusiker, ist Mitglied in der Tom Gaebel Bigband und spielt auch in der von Christian Schmidt gegründeten Band "Senor Coconut" Percussion. Wer mit ihm trommeln möchte, kann sich unter kontakt@ribombo.de zu einer Schnupperstunde anmelden. "Genügend Instrumente stehen immer zu Verfügung", verspricht der Vater des Donnergrollens aus Nippes.