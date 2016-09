Bilderstöckchen (rs). Wie die legendären Blues Brothers aus dem gleichnamigen Kult-Film von John Landis aus dem Jahre 1980 sehen Ralf Lorenzen-Klein und Ralf Koxholt nicht gerade aus. Sie tragen keine Sonnenbrillen und haben sich auch nicht in etwas zu kleine schwarze Anzüge gezwängt.

Der eine, Ralf, der in dem Duo die Texte schreibt und singt, hat immerhin ein paar Piercings im Gesicht. Der andere sieht auch nicht so aus wie der Bilderstöckchen-Kraat, über den sie ein Lied geschrieben haben. Aber er sei in der Kindheit der gewesen, vor dem die Nachbarn ihre Kinder gewarnt hätten: "'Du spielst aber nicht dem dem Koxholts-Jung!' haben die immer gesagt", erinnert sich Ralf Koxholt, der Gitarrist der Band. Beide Ralfs sind in Bilderstöckchen aufgewachsen, wohnen aber heute in Neuss. Bilderstöckchen sei aber immer noch die Heimat ihrer Herzen, sagen sie.

Obwohl beide ihre Jugend in dem schnuckeligen zwischen Ehrenfeld und Nippes gelegenen Viertel verbracht haben, lernten sie sich erst im vergangenen Jahr kennen. "Ich hatte eine Annonce aufgegeben, dass ich einen Gitarristen suche", sagt Lorenzen-Klein, der in verschiedenen Bands gesungen hat. Koxholt, der auch gerade mal ohne Band dastand, hat geantwortet, und die beiden Ralfs habe sich ganz schnell zusammen gefunden und die "Bilderstöckchen Blues Büggele" gegründet. "Wir waren uns sofort einig, dass wir Kölschen Blues spielen und außer ein paar Cover-Versionen von unseren Lieblingsliedern lieber eigene Songs schreiben wollen", sagt Lorenz-Klein. "Purple Rain" von Prince ist eines dieser Lieblingsliedern.

Koxholt und Lorenzen-Klein haben aus dem Purpur-Regen "Ich stonn im Rähn" gemacht. Das sei schon ein Gänsehaut-Lied, sagt Koxholt. "Vor allem wenn das Publikum mitsingt, kribbelt es." In ihren Liedern singen sie vom Mädchen aus der Escher Straße mit den roten Haaren, die ein bisschen blass um die Nase war, vom Kraat aus dem Bilderstöckchen und eben auch davon, wie es ist, wenn man mal schwach geworden und fremd gegangen ist und deshalb jetzt im Regen steht.

Ein bisschen autobiografisch sei das schon, geben sie zu. "Aber hauptsächlich möchten wir an die Zeiten erinnern, in denen man noch für 20 Pfennig seine Freundin von einer Telefonzelle aus anrufen konnte." Sie seien halt bekennende "Alt-Zeitler", sagt Koxholt, die ihre Augen und Herzen aber nicht vor der Gegenwart verschließen würden. "Deshalb haben wir gerade ein Lied über Obdachlose geschrieben und in der Alten Feuerwache im Agnes-Viertel auch ein Benefiz-Konzert für eine Obdachlosen-Organisation gegeben. "Wir singen aber auch über das Mädchen, dass nur auf sein Handy schaut und deshalb vor eine Wand läuft", sagt Lorenzen-Klein.