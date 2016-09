Besuch aus England erwartet

Porz (kg). Irene und Heinz Söndgerath haben Bilderalben ausgebreitet, das Ehepaar schwelgt in Erinnerungen, an Besuche in England, im Cornwall, auf der Isle of Wight, in Windsor Castle, London, der Piccadilly Circus, die Tower Bridge, eine Rundfahrt auf der Themse.

16 mal waren sie in den vergangenen 60 Jahren auf der Insel. "Anfangs war es der Austausch, dann ist die Freundschaft mit Avril entstanden", sagt Irene Söndgerath. Avril, Jahrgang Anfang 1940 war beim Austausch mit der früheren Stadt Porz (1951 bis 1975) dabei, sie stammt aus Dunstable, nördlich der englischen Hauptstadt gelegen. Dunstable war eine von drei Partnerschaftsbünden, die das junge Porz am Rhein knüpfte. Eine in England, zwei in Frankreich (Hazebrouck und Brive-la-Gaillarde). Heinz Söndgerath, Jahrgang 1928, hatte als 16-Jähriger in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs die Sprengung der Kaiserstraßen-Eisenbahnbrücke durch die Deutschen in einer mutigen Nachtaktion verhindert. So konnten die Amerikaner die Kaiserstraße am nächsten Tag unbehelligt passieren.

Nach dem Krieg gründete Söndgerath eine der Kolpingsfamilien, in der jungen Stadt wurde er ohne Gegenstimmen zum Vorsitzenden des Stadtjugendrings gewählt. "Aus ihr sind später die Partnerschaften entstanden", erzählt er. Die sechs Dekaden Freundschaft zu Avril, die später John King heiratete, zählen dazu. Aus den vielen Besuchen haben die Deutschen und Englischen Ehepaare Land und Leute kennen gelernt, es kam zum kulturellen Austausch, die Söndgeraths vertieften ihre Kenntnisse der englischen Sprache. "Wir korrespondieren in Englisch und per E-Mail", erzählt Irene Söndgerath. Im September kommen die Dunstabler zu Besuch, das Porzer Paar wird sie am Köln/Bonner Flughafen abholen. Köln, den Dom, den Rhein, die Groov und viele weiteren Ziele haben sie ihnen bereits gezeigt; ebenfalls besuchte man gemeinsam Freunde, Feste und den Partnerschaftsverein Porz. "Wir wollen ihnen nochmals den Rheinpark zeigen, mit der Seilbahn fahren, die Flora besuchen und auch den Japanischen Garten", sagen Irene und Heinz Söndgerath.

Der 88-jährige Maurermeister und Diplom-Technologe ist in Porz unter dem Spitznamen "Harry" bekannt, er erklärt, warum das so ist: "Früher waren wir vier Jungs mit dem Vornamen Heinz in der Klasse". Es sei notwendig gewesen, die Burschen auseinander halten zu können. Zwei Wochen werden die Kings zu Besuch sein, währenddessen wird der Gegenbesuch geplant; wo es hingeht, ist aber noch offen. Als die Freundschaft Mitte der 1950er-Jahre entstand, war für die Söndgeraths wichtig, nach dem Krieg die Völkerfreundschaft aufleben zu lassen und zu pflegen. Die neuen Sprachkenntnisse spielten dabei eine angenehme Zusatzrolle.