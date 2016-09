Feiern mit vielen befreundeten Tanzcorps

Ensen (sf). Mit vielen befreundeten Tanzgruppen und zahlreichen Besuchern feierte die Karnevalsgesellschaft Porzer Rhingdröppche zwei Tage lang ihr Sommerfest auf dem Ensener Schützenplatz. Von der Hüpfburg für die kleinsten Gäste bis zur Cocktailbar für die erwachsenen Besucher gab es bei dem familiären Fest attraktive Angebote für alle Altersklassen.

Eröffnet wurde das dritte Sommerfest der Rhindröppche sehr sportlich mit einem Menschen-Kicker-Turnier, bei dem acht Mannschaften, bestehend unter anderem aus Mitgliedern befreundeter Tanzgruppen, gegeneinander antraten. Dem Sieger des Spaß-Turniers wurde anschließend ein Wanderpokal überreicht. Am Folgetag ging es sportlich weiter: Zahlreiche befreundete Tanzgruppen aus Köln, Porz und Niederkassel wirbelten über die Bühne, darunter die Riehler Lotterboove, die Danzpirate und die Dancing Diamonds. Los ging es mit Trommeln, Fahnenschwenkern und Tänzen der befreundeten KG Landsknechte von Köln 1980. Natürlich durfte auch ein Auftritt der Gastgeber selbst nicht fehlen: Das Tanzcorps der Rhingdröppche führte mehrere Tänze auf, präsentierte sich gut gelaunt und zeigte, was es in jüngster Zeit unter der Leitung seines Trainer-Duos Patrick Kurth und Isabel Redinger gelernt hat.

Die 21 Mitglieder des gemischten Tanzcorps, die zwischen elf und 24 Jahre alt sind, treffen sich immer montags und donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr im Schützenheim Ensen, Gremberghovener Straße 13 zum gemeinsamen Training. "Wer mitmachen möchte, kann einfach vorbeikommen", sagt Tanja Brockmann, Pressewart der Rhingdröppche. Insbesondere jugendliche Tänzerinnen und Tänzer ab 15 Jahren werden als Verstärkung gesucht. Neben dem Sommerfest ist der Jeckenklaaf die zweite, fest im Jahreskalender verankerte Veranstaltung des über 60 Mitglieder starken, im März 2013 gegründeten, Vereins. Mit dem Jeckenklaaf feiern die Porzer Rhingdröppche jedes Jahr ihre Sessionseröffnung, in diesem Jahr findet der Jeckenklaaf am 26. November im Heinrich-Lob-Haus statt. "Auch hier kann jeder vorbeikommen", sagt Brockmann.