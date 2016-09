Kunstradfahrer zeigten ihr Können

Lind (sf). Kunstradsport der Spitzenklasse bekamen die Besucher des Linder Veedelsfestes geboten. Der Radfahrverein (RV) Diamant Lind hatte auf das Gelände des Porzer Reifendienstes geladen, wo die 18 aktiven Kunstradsportler des Vereins ihr Können bei einem rund 30-minütigen Schaufahren eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Dass die jungen Fahrer im Alter von sieben bis 18 Jahren großes Talent besitzen, zeigt sich an den sportlichen Erfolgen, die sie auch in den vergangenen zwölf Monaten wieder erringen konnten. Unter anderem zählten sie bei den U19-Junioren-Masters zu den besten Teilnehmern. Einen der vorderen Plätze belegten die Radprofis auch bei zahlreichen weiteren Wettbewerben auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Dabei schnitten sie meist sogar in allen Altersstufen erfolgreich ab, belegten vordere Plätze sowohl im Schüler-, als auch im Juniorenbereich und schafften es, sich für die Endrunde der Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Der Verein ist jedoch nicht nur im sportlichen, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich sehr aktiv. Über das Ausrichten des Veedelsfestes hinaus organisiert der RV Diamant Lind jedes Jahr den Martinszug durch Lind und übernimmt das Schmücken des Linder Weihnachtsbaumes.

In diesem Jahr feiert der Verein sein 90-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung am 2. Oktober 1926 ist sich der jubilierende Verein stets treu geblieben, sich auf das Kunstradfahren zu konzentrieren. Seinen heutigen Namen verdankt der RV Diamant Lind, der sich in den ersten zwei Jahren noch Radfahrverein "Wogender Stern" nannte, der Firma "Diamant", bei der die Vereinsmitglieder im Jahr 1928 ihre ersten Kunsträder erstanden hatten. Mit diesen wurde im Gründerlokal Wilhelm Pütz eifrig trainiert, so dass sich schnell erste erfolgreiche Teilnahmen an Meisterschaften einstellten. Anfang der 1990er-Jahre lud der RV "Diamant" Lind erstmals zum Linder Veedelsfest ein. Noch im selben Jahrzehnt wurde der "Linder Cup" ins Leben gerufen - das erste eigene Turnier, das jährlich vom RV Diamant Lind ausgerichtet wird.