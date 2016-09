Bürgerfest in traumhafter Rheinlage

Poll (kg). Mehrere Räder sind an der Rampe des Weidenwegs angeschlossen, von der Poller Wiese dringt Stimmengewirr herauf, eine Akustik, wie in einem Freibad. Viele junge Familien mit Kindern laufen zwischen Ständen und Angeboten umher. Kinder springen in einer Hüpfburg, andere spielen mit Pezzibällen, versuchen ihr Glück mit Papa oder Mama beim Eierlaufen, oder prüfen ihr Geschick beim Bogenschießen.

Die Anbieter am Pfeil- und Bogenzelt tragen Gewänder wie afrikanische Eingeborene, die Gesichter haben sie sich angemalt. Einer von ihnen trägt sogar bunten Kopfschmuck. Das 1. Poller Bürgerfest kommt sehr gut an. Die Lage findet Bernhard Lob, Vorsitzender vom Förderkreis rechtsrheinisches Köln, "traumhaft wegen der einmaligen Lage am Rhein". Er meint, dass es mutig sei, ein Bürgerfest "hier draußen zu veranstalten", es sei sehr wetterabhängig. Das Wetter zeigte sich wohl gesonnen, die Besucher wurden von vielen Angeboten angelockt, es gab ein großes Bürgercafé mit selbst gemachtem Kuchen. "Mengen, Massen sind weg", sagte Susanne Walther, 50, 60 Kuchen wurden von Bürgern für das Fest gebacken, gegen 18 Uhr war alles ausverkauft. Vorsitzende Ute Ahn war vom Zulauf ganz angetan: "Toll, so viele Menschen, viele lachende Kinder, alle Spiele werden ausprobiert", schwärmte sie. "Mehr als 800 Besucher sind gekommen".

Darunter war zum Beispiel Familie Brück mit zwei Kindern, zwei und vier Jahre alt. "Weil wir Poller sind, sind wir hier", erklärten sie. Über das Fest wurden sie durch eine Wurfsendung des TC Poll 04 aufmerksam, die Kinder gehen dort turnen. Heimatexperte Hans Burgwinkel war mit einer Ausstellung über das Heimatmuseum und das Maigeloog vertreten. "Eine irre Resonanz", sagte er über das Interesse. Unter anderem wären Eltern gekommen, um ihren Enkeln die eigenen Eltern auf Aufnahmen aus dem letzten Jahrhundert zu zeigen. Ob es eine zweite Ausgabe des Bürgerfestes gibt, stand noch nicht fest. Zu hoffen wäre es aber.