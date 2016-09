Neue Leiterin

Finkenberg (kg). Als junge Frau war sie einige Jahre Funkemariechen, und an Altweiber stürmte sie in diesem Jahr mit der kfd-Gruppe das Rathaus von Wissen. "Die Krawatte vom Bürgermeister haben wir bekommen", sagt Melanie Petermann, die in dem Westerwald-Siegstädtchen lebt. Seit Anfang Juli leitet sie das Johanniter-Haus in Finkenberg, 102 Menschen wohnen dort, sie führt 96 Mitarbeiter.

Als erstes regte Petermann an, dass es ein Ständchen gibt, wenn ein Angestellter Geburtstag hat. Die Resonanz: Die Mitarbeiterin habe sich wertgeschätzt gefühlt. In einem Raum des mehrstöckigen Hauses, das mit der Front zur Humboldtstraße zeigt, und durch seine sandfarben-weiße Fassade und viele Fenster auffällt, soll ein Raum der Stille entstehen: "Ein Rückzugsort für Bewohner und Angehörige, für Trauergespräche, für Mitarbeiter", erklärt die studierte Master-Pflegemanagerin, die Mitglied der Johanniter-Schwesternschaft ist. Angelehnt an das Leitbild des stationären Johanniter-Verbundes möchte sie mit den Mitarbeitern ein Leitbild für das Haus erarbeiten. Durch einen Workshop sollen möglichst kurze und verständliche Leitsätze entstehen.

Petermann hat, nachdem sie vor 17 Jahren ihre Ausbildung zur Altenpflegerin abschloss, bereits viele Mitarbeiter geführt. Damals ging sie zu den Johannitern, wo sie bis heute in Altenheimen arbeitet, angefangen in der Wohnbereichsleitung, bis hin zum Qualitätsmanagement und zur Pflegedienstleistung. Häuser waren in Bad Godesberg, in Flittard. Im März 2014 übernahm sie in Meckenheim die Pflegedienstleitung für 80 Bewohner und 50 Mitarbeiter. "Die Verantwortung ist mit jeder Position gewachsen", sagt die gebürtige Westerwälderin. Vom Arbeitgeber gefördert, bildete sie sich gezielt weiter, und sie absolvierte einen Bachelor- und jenen Masterstudiengang auf der Katholischen FH in Köln.

"Altenpflegerin ist ein wahnsinnig anstrengender Beruf, in der Gesellschaft wird er aber nicht hoch wertgeschätzt", sagt sie. Dabei gehört zu den Aufgaben der Pflegekräfte der Umgang mit dem Sterben, dem Tod, dem Leid. "Das geht den Menschen nah", zudem werden mit den alten Menschen Beziehungen aufgebaut. Die meisten Mitarbeiter sind Frauen, viele von ihnen sind Mütter, sagt Petermann. "Wenn die eigenen Eltern krank oder alt werden, dann bekommt man in den meisten Fällen Berührung mit dem Tod".

Sie selbst lebt in einer Patchworkfamilie, Zuhause schaltet sie im Garten oder mit Freundinnen beim Nordic Walking ab. Als Karnevalsfan besucht sie den Rosenmontagszug in Köln, oder geht am Veilchendienstag mit der kfd beim Zug durch Wissen mit. Was keinesfalls eine kleine Angelegenheit ist: "Die Zugstrecke ist sechs Kilometer lang, da sind einige Vereine und mehrere hundert Menschen dabei". Dazu kommen einige Tausend Zuschauer am Straßenrand. Und was ruft man beim Höhepunkt des Wesser Fastowends? "O-jö-jo!", sagt Petermann.