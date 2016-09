Tradition mit Zukunft 50 Jahre Freunde und

Innenstadt (pm). Die Geschichte der Ulrepforte am Sachsenring, deren Name auf die hier im Mittelalter tätigen "Ulner" (Töpfer) hinweist, reicht bis ins 13./ 14. Jahrhundert zurück. Errichtet wurde sie im frühen 13. Jahrhundert als Teil der mittelalterlichen Kölner Stadtmauer.

Die erste urkundliche Erwähnung datiert auf 1245. Im 15. Jahrhundert wurde an die Ulrepforte eine Mühle für die nahegelegene Kartäuserkirche angebaut. 1841 ging die Kartäuser-Mühle in Privatbesitz der Fabrikantenfamilie Guilleaume über. Ende des 19. Jahrhunderts diente das Ensemble aus Turm und Anbauten als Ausflugslokal. 1907 schenkte die Familie Guilleaume diese "Idylle" an die Stadt zurück. Nachdem die Ulrepforte im 2. Weltkrieg als Luftschutzraum gedient hatte, übernahmen 1955 die Roten Funken die Ühlepooz in Erbpacht mit der Auflage, sie - innen wie außen - zu pflegen und zu erhalten. Momentan entsteht ein etwa 1,5 Mio. teures Entlastungsbauwerk mit Lichthof, in dessen Bodenplatten sich Spender namentlich verewigen lassen können.

Die Erfolgsgeschichte des Fördervereins Ühlepooz, wie er in der Kurzform benannt wird, begann 1964, am Tag des 65. Geburtstages des damaligen Senatspräsidenten der Roten Funken, Fritz Everhan. Dieser legte mit zweimal 10.000 DM den Grundstein für den heutigen Förderverein. Auf einem Senatsabend kamen noch einmal 10.000 Euro zusammen. Nun musste dem Ganzen noch ein rechtlicher und organisatorischer Rahmen gegeben werden. Dies besorgte Fritz Everhard gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten und Kommandanten Eberhard Hamacher. Am 13. Juli 1966 wurde auf einer konstituierenden Mitgliederversammlung die Vereinsgründung formell beschlossen.

Auf den Tag genau 50 Jahre später konnten die Freunde und Förderer der Ühlenpooz ihr Vereinsjubiläum mit einem festlichen Empfang begehen, dem, neben zahlreichen Vertretern aus Wirtschaft, Industrie, Handel und Handwerk auch die Ex-Oberbürgermeister Fritz Schramma und Jürgen Roters und Amtsinhaberin Henriette Rekers teilnahmen.