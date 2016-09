Sie macht mehr als Ticktack

Köln (kg). "Seit Jahrtausenden gibt es eine Zeitmessung", sagt Helmut Rupsch, anfangs habe man sie zum Beispiel mit Sonnen- und Wasseruhren ermittelt. "Die Zeitrechnung begann mit der Mond- und Sonnenforschung, daraus wurden die Monate, die Tage abgeleitet", erklärt der Vorsitzende des Kölner Uhrenkreises (Kuk), einem von zehn regionalen Zweigen der DGC, der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie, bei der es um die Zeitmessung von den Anfängen bis in die Zukunft geht.

Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, aus ihr erschließen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Reist man über die Datumsgrenze im Pazifik von West nach Ost, gelangt man in den vorangegangen Tag, in entgegen gesetzter Richtung in den nächsten Tag. 24 Stunden dauert ein Tag, genauso viele Zeitzonen umschließen die Erde, 24 Stunden benötigt unser Planet, um einmal um die eigene Achse zu rotieren, in 365 Tagen umläuft die Erde die Sonne. Jahr, Monat, Tag, Stunde, Sekunde: Durch das Messinstrument Uhr wurde eine grundlegende Konstante des menschlichen Zusammenlebens geschaffen. In der modernen Welt ist Zeit maßgeblich für Termine und Abläufe.

"Es gibt Armbanduhren, Standuhren, Großuhren, Turmuhren, Sonnenuhren, Uhren, die die Zeit in Unternehmen erfassen, oder zum Beispiel Multifunktionsuhren", sagt Rupsch. Die Passion für Zeitmesser erfasste ihn als Kind, es war Großvaters Kuckucksuhr, die ihn berührte. Der heute 72-Jährige begann die eine oder andere Uhr zu sammeln, bis er sich auf Turmuhren festlegte. "Mich interessiert alles Mechanische", sagt er und resümiert: "Vielleicht, weil wir heute zu viel Elektronik haben". Rupschs Einschätzung rührt unter anderem daher, dass er in seinem Berufsleben die erste Digitalkamera von Sony in den Händen hielt und zum Beispiel auch, als der erste CD-Player auf den Markt kam.

Als Vorsitzender des Kölner Uhrenkreises steht er etwa 50 aktiven Mitgliedern vor, die neben dem Kuk in verschiedenen Fachkreisen der DGC tätig sind. Die Bibliothek der Dachgesellschaft ist die bedeutendste öffentliche Einrichtung und umfasst über 20.000 einschlägige Werke. Die Kölner Dependance trifft sich viermal im Jahr. Tagungsort der Fachvorträge ist das Kolping Messe Hotel in Deutz (Theodor-Hürth-Straße 2-4). Am 29. Oktober findet das nächste Regionaltreffen statt, der Eintritt ist frei. Im nächsten Jahr feiert der Kölner Uhrenkreis ein Vierteljahrhundert Bestehen. "Fritz Schramma wird sprechen", sagt Rupsch. Der Kuk im Internet unter www.koelneruhrenkreis.de