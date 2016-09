Gipsy Swing und Vorschläge fürs Veedel

Lindweiler (hub). "Das Stadtteilgrillen war ein voller Erfolg", lautete das Fazit der Quartiersmanagerinnen Silvie Heibach und Angelika Klauth. "Wir haben Leute erreicht, die zu unseren Veranstaltungen bislang nicht erschienen waren", freute sich Heibach, während Klauth von der bunten Mischung an Menschen begeistert war.

Neben Bürgern waren auch Bezirks- und Seniorenvertreter der Einladung der Einrichtung des Diakonischen Werkes zum gemeinsamen Grillen, Unterhalten und Spielen gefolgt.Die Veranstaltung sollte die Menschen im Viertel erreichen. Auf einem Flipchart wurden fünf Vorschläge für das künftige Stadtteillogo präsentiert. Ein Besucher mahnte an, dass es dabei keine Variante mit Linde gebe. So wurde der Wunsch geäußert, das Herz als Motiv durch eine Linde zu tauschen. Ebenfalls Platz für Hinweise, Anmerkungen und Wünsche bot der Lindweiler Ideenbaum. Auf Karten konnten die Besucher ihre Gedanken mitteilen, die an den Baum gehängt wurden. Das Soziale Quartiersmanagement will die Beiträge als Anregung in seine Arbeit einfließen lassen. Daneben gab es als musikalische Untermalung Gipsy Swing. Die beiden jungen Gitarristen David Riter und José Diaz de León hatten sich bei dem Projekt "Zukunftsmusik" der Jugendeinrichtung "Die Villa" kennengelernt. Riter ist ein Jugendlicher des Stadtteils und lebt hier seit seinem dritten Lebensjahr.