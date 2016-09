Im Zeichen des schwarzen Drachens

Neuehrenfeld (as). "Spass un Freud im Veedel!" lautete das Motto des diesjährigen Sommerfestes der Karnevalsfreunde "Ihrefelder Chinese". Ganz im Gegensatz zum alten chinesischen Kaiser Qin Shihuangdi, der eine Mauer um sein Reich bauen ließ, waren den "Ihrefelder Chinese" auch in diesem Jahr wieder alle willkommen: Freunde, Verwandte, Viertelsbewohner, Vertreter anderer Karnevalsvereine und auch alle interessierten Kölner.

Lediglich ein großes Vereinsbanner mit einem schwarzen Drachen auf gelben Untergrund, als Symbol der rund 60 Karnevalsfreunde auf dem Takuplatz, deutete auf das "jecke Chinesenreich" hin. "Dies ist bereits unser achtes Sommerfest", erläuterte Michael Wackrow, der 1. Vorsitzende der "Ihrefelder Chinese". "Als Verein, der seine Wurzeln in diesem Viertel hat, das wegen seiner Straßennamen bei den Kölnern auch als "Chinesenviertel" bekannt ist, freuen wir uns sehr, unser Fest hier auf dem Takuplatz, mitten im Quartier, feiern zu können." Damit sich ihre jungen und alten Gäste an diesem Nachmittag auch richtig wohl fühlten, boten die kölschen Chinesen neben Kaffee, Kuchen, Kölsch und Grillgut den Feiernden ein buntes Bühnenprogramm mit Männerballett und einem Liveauftritt der jungen Kölner Nachwuchsband "Pläsier". Und während die Erwachsenen gemütlich und bequem von den Bierbänken aus den kölschen Tönen lauschten, hatten die Kinder ihren Spaß auf der Hüpfburg. "Wir kommen schon im zweiten Jahr zum Sommerfest und genießen das fröhliche Beisammensein im Viertel, mit Nachbarn und Freunden, immer sehr. Die Band "Pläsier" kennen wir und freuen uns schon auf deren Musik", erzählte eine Besucherin. Das musikalische Rahmenprogramm von der Festplatte lag in diesem Jahr in den Händen der Ihrefelder Chinesenjugend. Weitere Infos unter www.ihrefelder-chinese.de