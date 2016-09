Selbsthilfegruppen stellten sich vor

Innenstadt (es). "Von A wie Alleinerziehende bis T wie Trauer" - Ansprechpartner für Probleme boten die Stände von 60 Selbsthilfegruppen unter dem Motto "Selbsthilfe tut gut, macht Mut" für alle Interessierten auf dem Neumarkt. Zum vierten Mal wurde der Selbsthilfetag von der Selbsthilfe-Kontaktstelle im Paritätischen organisiert und von der Stadt Köln unterstützt.

"Die Gruppen selbst hatten sich einen solchen Tag auf dem Neumarkt gewünscht um mehr Menschen persönlich erreichen und informieren zu können", erzählte Organisatorin Yvonne Oertel der Selbsthilfe-Kontaktstelle. "In den vergangenen Jahren hatten die Gruppen nach dem Tag einen deutlich größeren Zulauf - so soll es ja euch sein", so die 62-Jährige freudig. Ihr persönliches Highlight war die Luftballonaktion, bei der symbolisch alle für ihre Träume und Wünsche einen Ballon gen Himmel schicken durften. Einige Gruppen, wie der Informationsstand für Herzkranke Kinde oder der Schwerhörigenbund, seien schon von Beginn an bei der Veranstaltung vertreten, der Stand zum Thema Depression hingegen sei neu, so Oertel. Neben den Ständen mit Infomaterial gab es für Kinder ebenfalls eine Hüpfburg und eine kostenlose "Selfie-Box" zum eigenen Ablichten mit unterschiedlichen Sprüchen oder eigenen Info-Flyern. So ließ auch Hedy Markwald, Gründerin der Selbsthilfegruppe "Koronare Herzerkrankung" ein Bild von sich als Andenken schießen. "Ich finde den Austausch mit anderen ganz besonders wichtig und hilfreich", betonte die 66-Jährige. Ebenfalls eine neue Ausgabe des Selbsthilfewegweisers lag für Interessierte bereit, dieser liefert Infos über 58 Selbsthilfegruppen in Köln. Marina Kollmann von der Selbsthilfe-Kontaktstelle war das erste Mal mit bei der Betreuung eines Standes: "Es ist toll zu sehen, wie motiviert die Gruppen sind und welche positiven Auswirkungen ihre Arbeit hat." So präsentierte auch "Inclucity Köln" seine Arbeit über Selbstvertretung für Menschen mit Lernschwierigkeiten und klärten die Passanten auf. Auf der Bühne wurde ein umfangreiches Programm von Chorauftritten bis hin zur Lesung des Märchens "Froschkönig" mit direkter Übersetzung in Gebärdensprache geboten. Den Chor der Kölner Selbsthilfe begleiteten Monika Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau.