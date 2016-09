Genuss für Gaumen und Ohren

Innenstadt (es). Von Ess- und Genussbüdchen bis hin zum Kölsch und Kunsthandwerk - das Kölner Altstadtfest bot an drei Tagen ein Programm für alle Altersklassen. Bereits am ersten Abend konnte Veranstalter Oskar Brumbach eine positive Bilanz ziehen: "Der erste Abend ist super gelaufen und war wirklich gut gefüllt", so der 60-Jährige.

Seit 1997 organisiert er das Fest und hat sämtliche Umzüge vom Rhein zum Schokoladenmuseum, bis zum heutigen Standort am Heumarkt miterlebt. "Wir sind mittlerweile seit mehr als fünf Jahren hier und immer noch zufrieden mit dem Standort", findet Brumbach. Mehrere tausend Menschen waren bereits Freitagabend auf den Heumarkt geströmt, um kulinarisch zu schlemmen und der Band "Groove Jet" zu lauschen. "Den Freitag- und Samstagabend haben wir immer 'Groove Jet' als Hauptauftritt gebucht, die machen einfach immer eine super Stimmung." Das Besondere des Festes ist für den Veranstalter vor allem das breitgefächerte Angebot und die Optik der Stände. Mit den Leuten ins Gespräch kommen und sehen, dass alle eine gute Zeit verleben, mache ihm am meisten Spaß.

Ebenfalls Katharina Schinke mit ihrem Label "Katharinchen's. Handmade Design" weiß den Heumarkt als Standort zu schätzen: "Hier ist mehr Platz als auf anderen Märkten, außerdem ist hier einfach ein schönes Ambiente", so die Ausstellerin. Bei der 39-Jährigen gibt es neben selbst genähter Kindermode auch Röcke, Hosen und Kulturtaschen. Viele Stoffe seien ebenfalls von regionalen Händlern. "Was anderen ihr Yoga ist, ist für mich das Nähen", scherzt die Hobby-Künstlerin. Die rund 70 Stände bieten eine große Auswahl für die Besucher an: von Crêpes über Spießbraten oder ein frisches Sandwich aus einem zehn Meter langen Food Truck kann man alles bekommen. Manch einer bleibt aber gerne der kölschen Leibspeise treu: "Der Reibekuchen hier gefällt uns am Besten", finden Roland Fest und René Thoussaint. Sie sind extra für das Altstadtfest angereist und erfreuten sich am kölschen Bühnenprogramm. Denn bereits am Nachmittag unterhielt Sophie Russel ihr gut gelauntes Publikum.