Zwei Tage voller Spiel und Spaß

Lindenthal (tau). Was einst als Idee ausprobiert wurde, hat sich etabliert: "Wir feiern unsere Senioren-Olympiade nun schon seit Jahren, und alle sind immer wieder begeistert über diese zwei besonders schönen Tage", betont Klaus Paffendorf, Leiter des Katharina-von-Bora-Haus.

Stets am letzten Wochenende der Sommerferien ist es so weit, in dem Senioren-Wohnheim am Stadtwald wird das olympische Licht in Form einiger Kerzen angezündet, und damit wird der sportliche Event eröffnet. "Der Termin hat sich etabliert, dabei geht es stets um das Mitmachen und weniger um das Gewinnen", so der Leiter. Doch ein wenig Ehrgeiz zeigen die Teilnehmer durchaus: Siegessicher gibt sich bereits am ersten Tag Karl Riese (95), der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr. "Ich stärke mich jetzt an der "Doping-Oase" und dann werden wir sehen, wer gewinnt", schmunzelt der Senior gut gelaunt. An verschiedenen Stationen können die gut 35 Teilnehmer Dosen werfen, Boccia spielen, kegeln und auch ihre Sinne herausfordern - insgesamt zehn Disziplinen stehen in Form von Stationen auf dem Hinterhof bereit. Zwischendurch wird gemeinsam gegrillt, und zur Siegerehrung kommt die Gruppe Fragile Matt vorbei. Die Experten des Irish Folk sorgen für einen rundum gelungenen Abschluss dieser "Seniorenolympiade". "Im Juli feiern wir das Sommerfest, im August die Olympiade, und im Herbst geht es dann auf unsere kleine Ferienreise - so haben wir, die Bewohner, aber auch die Mitarbeiter des Hauses, stets etwas, worauf wir uns freuen", so das zufriedene Fazit von Paffendorf.