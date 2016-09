Bauen und Werkeln beim Sommerfest

Mülheim (red). Auf dem Hof wurde gehämmert, gesägt und geklebt. Kinder und Jugendliche zerkleinerten starke Äste, sahen zu, wie mit einem Schweißbrenner Figuren aus einer acht Millimeter dicken Stahlplatte gebrannt wurden oder klebten aus Kieselsteinen kleine Männchen und Tierfiguren.

Das Sommerfest des Don-Bosco-Clubs fand unter dem Motto "Bauspielplatz" statt. "Eigentlich wollten wir sogar einen Bauspielplatz in unserem Freigelände ausbauen, doch fehlte es uns bisher an Leuten, die beim Aufbau helfen", erklärte Mitarbeiterin Magdalena Keil. So sei das Team auf die Idee gekommen, wenigstens zum Sommerfest einen Hauch von Bauspielplatz aufkommen zu lassen.

Daneben gab es einen Soccer-Käfig zum Bolzen, Speisen und ein Bühnenprogramm mit Bauchtanz, Live-Musik und einer Trommel-Percussion. Keil: "Die zwölf Trommler hatten zuvor an einer Projektwoche mit dem Musiker Molino und Musikpädagogen der Jazzhausschule teilgenommen, in der sie unter anderem Trommeln selbst bauten."

Einer der Trommler war Effam, ein 13-jähriger Junge aus Syrien. "Ich bin mit meiner Familie seit vier Monaten in Deutschland. Es geht uns gut", sagt er. Das Musikprojekt habe ihm viel Spaß gemacht. Doch haben er und seine zwei Geschwister ein großes Problem: "Wir haben noch keine Schule gefunden, die uns aufnehmen will - immer bekommen wir Ablehnungen." Effam und seine Geschwister können zwar Unterricht besuchen, doch das seien Gruppen, in denen ausschließlich Flüchtlingskinder lernen. Effam: "Ich will aber an eine normale Schule mit deutschen Kindern gehen." Das Team des Don-Bosco-Clubs hilft ihnen bei der Suche. Wer sich an der Suche beteiligen möchte, wendet sich per E-Mail an keil@don-bosco-club.de