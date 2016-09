Schüler schnuppern in die Chemie-Berufe

Kölner Süden (red). Einen Einblick in die Praxis typischer Chemieberufe erhielten 43 Jugendliche während eines Schnupperpraktikums im Bildungszentrum der Shell Rheinland Raffinerie, der größten Raffinerie Deutschlands.

Während des dreitägigen Programms in den Sommerferien lernten die 15 Schülerinnen und 28 Schüler praktische Übungen wie das Destillieren von Wasser in einer Mehrzweckapparatur kennen. Auch der Besuch einer Messwarte innerhalb der Raffinerieanlagen stand auf dem Programm, damit die Praktikanten die eigentliche Arbeitswelt eines Chemikanten mit ihren Eindrücken aus dem Bildungszentrum vergleichen konnten. "Wir wollen bei naturwissenschaftlichen und handwerklich interessierten Schülern frühzeitig das Interesse an unseren Ausbildungswegen wecken", erklärt Felicitas Felten-Becker, Leiterin der Ausbildungsabteilung der Rheinland Raffinerie. Die "Schnupperpraktika" sind Teil des "Shell Schulbotschafter-Programms", das seit 2006 läuft. Seitdem haben sich etwa 40 Jugendliche nach einem solchen Praktikum für eine Ausbildung in der Rheinland Raffinerie entschieden. Für den Ausbildungsjahrgang des Jahres 2017 haben sich neun junge Menschen beworben, die 2015 "Schnupper-Praktikanten" waren. Das Schulbotschafter-Programm richtet sich insbesondere an Schulen aus der Nachbarschaft der beiden Werke in Godorf sowie Wesseling. Zum Programm gehören außerdem Nachhilfestipendien in naturwissenschaftlichen Fächern, Berufsinformationsstunden sowie Besuche von Chemie-Experten des Unternehmens im Unterricht.