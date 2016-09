FC lädt zum Schläger schwingen für den guten Zweck

(vd). Bei den "FC-Fairways", dem Golfturnier der Stiftung 1. FC Köln, spielen jährlich Prominente für den guten Zweck. Dieses Jahr sind neben Vereinsoffiziellen wie FC-Vizepräsident Markus Ritterbach oder FC-Profi Dominique Heintz auch zahlreiche Promis aus Show und Sport wie Henning Krautmacher oder Peter Neururer am Start.



Entsprechend voll ist es am Montagmorgen auf dem gepflegten Grün des Pulheimer Gut Lärchenhof. Und die Stimmung ist gut unter den Benefizgolfern. Kein Wunder, es ist trocken und jeder Schlag ist für den guten Zweck. Mit 28 Flights ist das Golfurnier der Stiftung 1. FC Köln in diesem Jahr so groß wie nie zuvor.



Im Vorjahr kamen 45.000 Euro für die Projekte der FC-Stiftung zusammen. Mal sehen, wie groß die Spendensumme dieses Jahr wird.

Weitere Bilder und Informationen zu den "FC-Fairways" folgen.