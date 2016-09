74 mal blau gemacht

Die Adler-Apotheke am Wilhelmplatz feierte ihre Erweiterung mit Führungen, besonderen Aktionen und kleinen Geschenken an die Gäste.

Sowohl an zentralen Orten, wie mit den "Sunset Boppers" am Baudriplatz, als auch in den Geschäften wurde Live-Musik geboten.

Die Nippeserin Annika (l.) startete ihre Tour durch den "Blauen Abend" mit ihrer Freundin Anja am Wilhelmplatz.

Nippes (hh). Die Freundinnen Annika und Anja hatten sich festgelegt. Ihre Tour durchs Veedel sollte am Wilhelmplatz beginnen. Beide hatten für den "5. Blauen Abend" historische Kleider aus den 40er und 60er Jahren als Outfit gewählt, das Anja noch mit einer Marge Simpson-Perücke krönte. Doch nicht nur viele Geschäfte und Lokalitäten rund um den Wilhelmplatz, sondern Ateliers, Kirchen, Vereine, Apotheken und Initiativen aus dem gesamten Stadtteil beteiligten sich an der Veranstaltung, die inzwischen zum festen Bestandteil im Nippeser Terminkalender bei Gewerbetreibenden wie Anwohnern geworden ist. Hula Hoop auf der Neusser Straße, Zauberei auf der Kempener Straße, Live-Musik in zahlreichen Läden, interaktive Gewinnspiele oder Tanz-Schnupperkurse - insgesamt 74 Stationen luden Besucher zu ausgefallenen und besonderen Überraschungen ein.

"Einige Geschäftsleute hatten die Idee, etwas anderes als lediglich einen verkaufsoffenen Sonntag zu initiieren. Es sollte stattdessen etwas Außergewöhnliches an einem Abend sein. Gemeinsam hatten wir dann 2012 das Konzept des 'Blauen Abends' entworfen", sagt Christiane Blut. "Die Resonanz hat von Jahr zu Jahr zugenommen, sowohl bei der Teilnehmerzahl der Geschäftsleute als auch beim Publikum auf den Straßen. Man kann nun problemlos einen mehrstündigen Streifzug durchs Veedel machen, der sich auch abseits der bekannten Straßen lohnt. Der 'Blaue Abend' ist somit zweifellos neben dem Klimastraßenfest inzwischen das herausragende Jahresereignis in Nippes."

Zur besseren Kennzeichnung hatten die Läden blaue Punkte an ihre Fensterscheiben geklebt, Plakate mit dem Schriftzug "Wir sind dabei" aufgestellt oder über ihren Eingang blaue Wimpelketten und Luftballons angebracht. Natürlich spiegelte sich die namensgebende Farbe auch häufig im Angebot wider: So umfasste die gastronomische Karte etwa blaue Cocktails, Blaubeermuffins oder erfrischende Blaubeer-Smoothies, während Geschäfte Rabattaktionen auf blaue Bücher, blaue Socken oder blaue Überraschungskisten anboten. "Der 'Blaue Abend' ist eine gute Gelegenheit, um sein Viertel mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Obwohl ich schon vier Jahre hier wohne, entdecke ich an diesem Abend beim Rundgang sogar noch neue Lokale und Einrichtungen. Zudem erstaunt mich das vielfältige Angebot im Stadtteil immer wieder aufs Neue", erklärt die begeisterte Nippeserin Sandra Milcher.