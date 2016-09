Waldspill mit Karaoke

Grengel (kg). Porzer Vereine konnten ihr bestes Sängerpotential zum Karaoke auf die Waldspill-Bühne schicken. Fünf Teams waren dabei: die Grengeler Ortsgemeinschaft (GOG), das Grengeler Herrenballett, die Lords of Porz und zwei Mal die Porzer Rhingdröppche. Die Darbietungen bewertete ein Computersystem, zudem gab es Zusatzpunkte durch die Jury Stephan Demmer (Chef FAS Porz), Gregor Berghausen (Närrischer Rat FAS) und Ulf Florian von den Draumdänzern.

Zum Waldspill kamen Familien und "es sind wahnsinnig viele Porzer Vereine hier", sagte Jürgen Becker, der Vorsitzende der Grengeler Draumdänzer. "Das ist eine tolle Sache, dass die uns so unterstützen". Beim Auf- und Abbau und beim Fest halfen neben den Draumdänzern die GOG, der Förderverein des Jugendzentrums und zum Beispiel Jugendzentrums-Leiterin Ulla Edinger. "Von Freitagabend bis Sonntag haben wir bestimmt 70 Helfer", sagte Becker. Er freute sich, dass unter anderem das designierte Dreigestirn, Bezirksbürgermeister Henk van Benthem, MdB Martin Dörmann und MdL Jochen Ott zu Besuch waren. Becker dankte Sonja und Michael Esser vom Akazienhof und Sylvina Vecqueray, der Schulleiterin der Peter Petersen Schule. Der Schulhof war der Austragungsort der Veranstaltung. "Michael Schmitt von der "Eule" in Langel macht heute die Cocktailbar", sagte er.

Das Programm des 12. Grengeler Waldspills war reichhaltig, für Jung und Alt war viel dabei, die Grillverpflegung der "Alten Herren Grengel" war lecker. "Die haben den legendären Grengel-Burger", schwärmte der 52-jährige Draumdänzer-Vorsitzende. Ein Teil der Erlöse des Festes, das immer am ersten Septemberwochenende stattfindet, geht als Spende an die Peter Petersen Schule.